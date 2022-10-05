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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كذب رويترز.. وزير الطاقة السعودي يستعين بمسرحية لعادل إمام للرد على "صحفية"

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي

رفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان  الإجابة عن سؤال وجهه مراسل وكالة أنباء "رويترز"، موضحاً أن المؤسسة الإعلامية الدولية نقلت عن "مصدر مجهول" تصريحات مغلوطة، ولم يستمعوا إلى التصريحات الرسمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام اجتماع أوبك+.

وطالب الأمير السعودي  المراسل بأن يوجه أسئلته إلى المسؤولين الموجودين بالمؤتمر الصحفي، مؤكداً أنه لا يرغب في التحدث مع "رويترز"؛ لحين احترام مصدر المعلومات الرسمي، والذي يتمثل في وزارة الطاقة.

ورداً على سؤال صحفية بشأن عدم وجود تأثير حقيقي على السوق نتيجة قرار أوبك+ بخفض الإنتاج، وأن تأثيره سيكون على زيادة التضخم، استشهد وزير الطاقة بمسرحية لعادل إمام للرد على الصحفية قائلاً: "إذا لم يكن لقرار أوبك+ أثر على الأسواق فلن يؤثر على التضخم".

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