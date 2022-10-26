الخرباوي: الإخوان تدعو للفوضى لإحداث ثقب في جدار الوطن .. فيديو

قال الدكتور ثروت الخرباوي الباحث فى شئون الجماعات الارهابية والمحامي بالنقض، إن الارهابي الاخواني سيد قطب كان يرى المجتمع المصري جاهليا وليس له علاقة بالإسلام نهائيا ولابد من تغيير أفكار المجتمع ككل.

وأضاف "الخرباوي" خلال حواره التليفزيونى ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تدعو للفوضى من أجل إحداث ثقب فى جدار الوطن.

وتابع أن جماعة الاخوان الإرهابية لديها خطاب داخلى لعناصرها وخطاب خارجي للشعب، مشيرا إلى أن هذه الجماعة ترى باقى تكوينات الإسلام السياسي صفحات في تاريخ التنظيم.