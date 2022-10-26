7 أهلي و5 زمالك.. غياب 12 لاعبا عن مباراة السوبر رسمياً| بالأسماء

ينتظر عشاق الكرة المصرية، مباراة الأهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وهناك العديد من اللاعبين التي تغيب عن مباراة السوبر سواء من فريق الأهلي أو الزمالك، والذي يعد بعضهم من الأسماء المؤثرة والتي تشارك بصفة مستمرة مع القطبين.

ويغيب عن الزمالك 5 لاعبين أمام الأهلي وهم: نبيل عماد دونجا ومحمود حمدي الونش وإبراهيما نداي للإصابة، ومحمد طارق وحسام أشرف للتواجد مع المنتخب الأوليمبي

بينما يغيب عن الأهلي أمام الزمالك 7 لاعبين وهم: أليو ديانج و رامي ربيعة ومحمد محمود وزياد طارق وعمار حمدي ومحمود عبد المنعم كهربا ورأفت خليل.

الأهلي ضد الزمالك

ويشارك نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري والكأس بينما يشارك الأهلي في المباراة باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس.