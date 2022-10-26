عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 أهلي و5 زمالك.. غياب 12 لاعبا عن مباراة السوبر رسمياً| بالأسماء

صدى البلد

ينتظر عشاق الكرة المصرية، مباراة الأهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

وهناك العديد من اللاعبين التي تغيب عن مباراة السوبر سواء من فريق الأهلي أو الزمالك، والذي يعد بعضهم من الأسماء المؤثرة والتي تشارك بصفة مستمرة مع القطبين.

ويغيب عن الزمالك 5 لاعبين أمام الأهلي وهم: نبيل عماد دونجا ومحمود حمدي الونش وإبراهيما نداي للإصابة، ومحمد طارق وحسام أشرف للتواجد مع المنتخب الأوليمبي

بينما يغيب عن الأهلي أمام الزمالك 7 لاعبين وهم: أليو ديانج و رامي ربيعة ومحمد محمود وزياد طارق وعمار حمدي ومحمود عبد المنعم كهربا ورأفت خليل.

الأهلي ضد الزمالك

ويشارك نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري والكأس بينما يشارك الأهلي في المباراة باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس.

السوبر الأهلي ضد الزمالك الأهلى الزمالك كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

ترشيحاتنا

سبائك ضخمة .. تعرف على حقيقة صور احتياطي الذهب في ليبيا |شاهد

الحوجة وحشة.. وفاء تنهار على الهواء بعد ظلم زوجها وتوجه رسالة للآباء|فيديو

رابطة تجار السيارات : توصيات المؤتمر الاقتصادي تحدث انفراجة بالسوق المحلي والقطاع

الخرباوي: الإخوان تدعو للفوضى لإحداث ثقب في جدار الوطن .. فيديو

7 أهلي و5 زمالك.. غياب 12 لاعبا عن مباراة السوبر رسمياً| بالأسماء

علي جمعة : هذه الوصايا النبوية برنامج يومي للمسلم ومفتاح كل خير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفيديو جديد|شاهد

بلوك مختلف.. ميريهان حسين تستعرض جمالها | شاهد

باستعراض ماركتها.. مي عمر تثير الجدل بظهورها | شاهد

عقلهم مش زي الأول .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا والنساء

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ