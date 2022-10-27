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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تقرير عن أثر الاضطرابات السياسية على الاقتصاد.. رفعت معدل الجريمة بين الشباب

صدى البلد

للاضطرابات السياسية وموجات الغضب تداعيات ، منها اقتصادية واخرى اجتماعية ونفسية ، عقب اندلاع احداث 2011 ، 2013، شهدت الخريطة الاقتصادية المصرية عدة تغيرات مازالت تداعياتها متواجدة حتى الان ، يدفع ثمنها محدودي الدخل، سواء اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا 

 خسرت الدولة المصرية 400 مليار دولار بسبب احداث 2011، وتبعتها الخسائر حتى عام 2013 . بجانب انخفاض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار الى 14.5 مليار دولار، فضلا عن توقف قطاع السياحة بالكامل وتعطل اكثر من 5 ملايين يعملون به ، يعانون من البطالة .

و تعطلت البنوك وتوقفت البورصة ، وارتفع معدل ارتكاب الجرائم نتيجة الانفلات الامني  

فى هذا الصدد ناقشت صدى البلد هذا الملف مع المتخصصين فى الاقتصاد وعلم الجريمة والطب النفسي لمعرفة اثر الاضطرابات على المجتمع والدولة .

الاثار الاقتصادية 

حدثنا فى البداية  د. نور ندى استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم والادرة ، إن الاضرابات السياسية والحروب تؤدى لحالة عدم الاستقرار الاقتصادي ، وتنعكس دوما تداعياتها على الشعوب ، وسبق وتأثر  المؤشر الاقتصادي  بأحداث 2011 ، 2013 ،وما أعقبها من أحداث انفلات أمني، وحروب ضد الارهاب ، أدت الى تراجع الاقتصاد المصري ، ودفع ثمنها محدودي الدخل والفقراء .

واضاف ندى خلال تصريحات خاصة لصدى البلد : جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال المؤتمر الاقتصادي ،  بتشخيص للحالة التى وصلت اليها مصر، حيث ترتب عن احداث 2011،التالى :   

- خسارة البورصة المصرية٢٠٠ مليار دولار              

 - توقف البنوك اسبوعين                                                       

- توقف قطاع السياحة بالكامل                          

- هروب الاستثمارات                                     

مؤكدا أن مصر كانت تمتلك احتياطى نقدى يقدرب  36 مليار دولار وبفعل الاحداث وصل  14.5 مليار دولار، والدين الداخلى تخطى عجز الموازنة ليبلغ تريليون و100 مليار جنيه . 

لافتا الى ان اى اضطرابات تحدث فى العالم تنعكس تداعياتها على مصر ، وتؤدى الى انخفاض معدل النمو، كما حدث من تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وتوقف سلاسل الامداد ، مما ساهم فى ارتفاع معدل التضخم وموجة ارتفاع الاسعار.

احداث 2011 اخرت مصر 20 سنة اقتصاديا  

وفى سياقً متصل قال د . محمد سالم مشعل استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، ان القرارات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة التى شملتها خطة الاصلاح الاقتصادي، جعلت الاقتصاد المصري قادرا على مواجهة الصدمات والتى كانت من بينها أزمة فيروس كورونا كوفيد-19 .

ولفت لأهمية المشروعات  القومية التى تنفذها الدولة  فى جذب الاستثمارات ، موضحا أن اى موجة اضطرابات تؤثر على المؤشر الاقتصادي وتعمل على خفض معدل النمو ، وتؤدى لتوقف عجلة الانتاج وتردى الاوضاع الاقتصادية ، وارتفاع شريحة الفقراء ، وتأخير تقدم الدولة ، وهروب الاستثمارات الاجنبية ، والمحلية ، تعطل المشروعات القومية ، وارتفاع معدل الفقر.

 محذرا من انسياق البعض خلف الاكاذيب والشائعات التى تروج ، واتباع اجندات هدم سوف تؤدى عواقبها الى خفض معدل النمو الى اقل من 1% ، كما حدث فى 2011 حيث تأخرت مصر 20 سنة اقتصاديا 

مقترحا باعداد كتيب يشمل اهمية المشروعات القومية واعادة بناء الدولة ، والعوائد الاقتصادية والاستثمارية التى تعود على الافراد ، ومحدودي الدخل بشكل خاص ، والتعريف بخطة الاصلاح الاقتصادي واهميتها لبناء اقتصاد قوي ، ويشمل الكتيب ايضا مساوئ الهدم والانسياق خلف الشائعات والاكاذيب ، ليتم توزيعه كمنهج اساسي للطلاب الذين لم يواكبوا الاحداث التى مرت بمصر .

منوها لضرورة الاصطفاف خلف الدولة وقياداتها، والعمل على توسيع مجالات الزراعة والصناعة حتى تعبر مصر الازمة الراهنة ، مع ضرورة قيا م الاساتذه داخل الجامعات بتوعية طلابهم حول مساوئ الاضطرابات واثارها على معدل النمو الاقتصادي وانعكاسه على مستوى الدخل للفرد.

ارتفاع معدل الجريمة 90%

وقال المستشار هشام جبر رئيس محكمة الاستئناف ، أن الاضطرابات تؤدى الى انتشار الجريمة وارتفاع معدلها لاكثر من 90%، نتيجة الغياب الأمنى حين حدوثها ، بجانب تفشى الخلافات الزوجية وارتفاع معدل الطلاق اكثر مما هو عليه نتيجة تردى الاوضاع الاقتصادية 

واشار الى ان احداث 2011 ، 2012، 2013 كانت الاعلى فى ارتكاب الجرائم حيث ارتفع معدل ارتكاب الجرائم خلال تلك السنوات الى اكثر من 98% نظرا لعدم وجود استقرار سياسي واقتصادي وامني

موضحا ان معدل القضايا فى الجرائم الجنائية كان صاحب النصيب الاكبر بسبب اعتياد رؤية مشاهد الدم والعنف مما جعلها شيئا عاديا ، مشيرا الى ان الفقراء اكثر فئة متضررة من عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي وامني ، حيث أن المحاور الثلاث هى الضمانة لهم .

دعوات للانتحار جماعي

ويقول د. على شوشان استشاري الطب النفسي ، ان الاضطرابات والحروب والثورات تخلف حالة من الانفلات الامني والاخلاقي ، ينجم عنها عدة عوامل هامة ، منها التفكك الاسري نتيجة عدم وجود مصدر للدخل .

واضاف : بعد أى موجة اضطرابات وعدم استقرار سياسي تتخلف مشاكل اقتصادية بسبب توقف حركة الانتاج وهروب الاستثمارات تؤدي للبطالة وارتفاع معدلها ، ينتج عنها اصابة البعض باكتئاب مزمن يمكن ان يؤدي للانتحار

مؤكدا ان خلال عام 2013 ، 2011 ارتفعت معدلات الاصابة بالاكتئاب بين فئات عمرية مختلفة ، ادت بهم فى النهاية الى اطلاق دعوة للانتحار الجماعي وانساق خلفها الكثيرين ، ومازالت تداعياتها متواجدة حتى اليوم ومنتشرة بين الشباب والكبار .

ولفت الى انتشار الجريمة ، بين الشباب وخاصة جرائم القتل ،ترجع لاعتيادهم على مشاهد العنف التى نتجت عن جرائم الارهاب ، حيث تولد لديهم شيىء من الرغبة فى المحاكاه   

 

 

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