المؤتمر الاقتصادي .. توصياته بداية لحل مشاكل صناعة السيارات وانفراجة للسوق المحلي .. وتعيد المنافسة

شعبة السيارات :

توصيات المؤتمر الاقتصادى تهدف الى المنافسة فى الاسواق الداخلية والخارجية

رابطة مصنعي السيارات :

المؤتمر الاقتصادى بداية لحل جميع مشاكل الصناعة فى مصر

رابطة تجار السيارات :

توصيات المؤتمر الاقتصادي ستحدث انفراجة كبيرة داخل السوق المحلي والقطاع

انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة عدد من رجال الأقتصاد، والفكر، وبعض الخبراء المتخصصين، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، فضلًا عن الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022 ، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني عن توصيات المؤتمر الختامية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال “رشوان” ان المؤتمر الاقتصادي توصل لعدد من التوصيات وصلت الي ٢٠٠ توصية، لافتا ان الحكومة قررت تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات وتنفيذها.

واشار الي ان من ضمن هذه التوصيات العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والاستمرار في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

بالاضافة الى توطين الصناعات المحلية ، و إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين، وخلال التقرير التالى يوضح اعضاء شعبة ومصنعى السيارات بالاضافة الى رابطة التجار اهمية هذه التوصيات وكيف ستخدم قطاع السيارات والاستثمار به خلال الفترة القادمة .

ويقول علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ان توصيات التى اصدرها المؤتمر الاقتصادي ، هامة للغاية وتاتى فى وقت نحتاج اليها .

وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان توصيات المؤتمر الاقتصادي، تحدثت فى جميع القطاعات و فى نقاط متعددة منها توطين الصناعة ونقاط اخرى للسياسات المالية و النقدية ، ولكن لابد ان تنفذ بدقة وسرعة كبيرة و بدون روتين وبيروقراطية او البحث عن المصلحة الخاصة .

واوضح السبع ان اول فائدة ستعود علينا عند تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى هى المنافسة فى الاسواق الداخلية والخارجية ، لان سيكون هناك انتاج كمى كبير فى جميع الصناعات ، بالاضافة الى انخفاض الاسعار للعميل المصرى .

واكد السبع ان تنفيذ التوصيات الخاصة للمؤتمر الاقتصادى تعتبر تشجيع لجميع المستثمرين ، وسيكون هناك انتاج كمي ينتج عنه ادخال عملات نقدية جديدة للبلاد ونحن فى امس الحاجة اليها الان.

وتابع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، انه عندما ننتج اكثر وبكميات كبيرة ستوثر على انخفاض الاسعار بشكل ملحوظ ، وتجبر الشركات العالمية الام التى لها مقرات فى مصر لتجميع الصناعات بان تكون مصر سوق للمناطق التى تختارها فى العالم لتصدير اليها .

اما أمين عام رابطة مصنعي السيارات خالد سعد ، فقال ان المؤتمر القتصادى فى حد ذاته هو نجاح كبير للدولة لان الجميع تحدث عن متطلبات الصناعة والمشاكل المتواجدة فى القطاع الاقتصادى المصرى .

واضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان توصيات المؤتمر الاقتصادى ستجعل هناك حلول اقتصادية خلال الفترة القادمة ، وذلك ما اكدته القيادة السياسية بانه سيكون هناك معالجة لاى مشاكل تعوق الحركة الاقتصادية .

واوضح سعد ، ان الحكومة المصرية ستساعد فى حل المشاكل المتواجدة فى قطاع الصناعة بعد الجلوث مع جميع الاطراف والسماع لمتطلباتهم ، و ستكون هذه التوصيات البداية لحل جميع مشاكل الصناعة فى مصر .

وتابع سعد ، انه من بين النقاط التى تم التوصية بها خلال المؤتمر الاقتصادى هى الاعتمادات المستندية ، والتى سيتم حلها خلال الشهرين القادمين من خلال الجلوس مع المستثمرين وحل جميع المشاكل المتعلقة بالاستيراد .

و قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، ان توصيات التى اصدرها المؤتمر الاقتصادي، تخدم الاقتصاد وتجعل هناك تسهيلات ، والتى نتوقع خلال الشهرين القادمين تاثيرها سيعود على قطاع السيارات بشكل ايجابى .

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات ، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" انه من ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي رفع الاعتمادات المستندية وهذا يحدث انفراجة كبيرة داخل السوق المحلى وقطاع السيارات .

وأوضح أبوالمجد ، ان الهدف الأساسي من المؤتمر الاقتصادى هو دعم الاستثمار والتوصيات التى خرجت منه تهدف الى جذب الاستثمارات الخارجية ، والتى تعتبر احد اهم الموارد الاقتصادية للدولة.

واكد رئيس رابطة تجار السيارات على ان التوصيات الخاصة بالمؤتمر ستعمل على تلاشى جميع القرارات السابقة التى كانت تضع قيود على المستوردين و استيراد السيارات لمصر .

وتابع أبوالمجد انه من الواضح ان المؤتمر أوصى بتوطين الصناعات فى مصر ، ولكن هذه المرة الوضع مختلف تماما وبالأخص بعد تواجد المجلس الاعلى لتوطين الصناعة ، بالإضافة الى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر وأشار لذلك عدة مرات الى أهمية تطوير الصناعة .

بالإضافة الى ان يكون الهدف فى توطين الصناعة الفترة القادمة ، هو ان تكون مصر احد القلاع الصناعية وتصدير السيارات فى منطقة الشرق الأوسط بأكمله .