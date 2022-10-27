إصابة مسلم بوعكة صحية وخضوعه لجراحة عاجلة.. صور

أصيب المطرب المعتزل مسلم بوعكة صحية مفاجئة ودخوله على إثرها المستشفى وذلك حسب كلام زوجته عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

زوجته تطالب جمهوره بالدعاء له







وأضافت زوجة مسلم أن مسلم خضع لجراحة عاجلة دون الكشف عن تفاصيلها، مطالبة جمهوره وكل من يعرفه الدعاء له قائلة: أدعوا لمسلم والنبي لسة خارج من العمليات وتعبان جدا .. ربنا يقومك بالسلامة ومشوفش فيك أى حاجة وحشة وربنا يراضيك على قد تعبك وكل اللي كنت فيه الفترة اللي فاتت.





وكان مسلم قد ظهر منذ فترة على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وهو يرتدي عباءة من أمام أحد المساجد الكبري، ليؤكد خبر اعتزاله الفن نهائيًا بعد أنباء عن عودته للفن مجددا.

اعتزال مسلم الغناء





وكان مطرب المهرجانات مسلم قد أعلن اعتزال الفن منذ عدة أسابيع بعد تعرضه لكثير من الأزمات داخل الوسط الفني مع منتجين وأصحاب قنوات فضائية وتحديدا المنتج سلطان الشن والذى أكد مسلم وقتها أن سلطان كان من المفترض أن يتقاسم معه أرباح أغانيه من اليوتيوب إلا أنه لم ينفذ وعده ولم يحصل على مستحقاته بشكل كامل.