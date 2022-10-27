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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب حظك اليوم الخميس 27 أكتوبر: يظل رصيد البنك ممتلئًا

برج العقرب
برج العقرب

يتمتع  برج العقرب بإحساس عميق بالذات، العقرب قادر دائمًا على قول ما يدور فى أذهان الجميع حتي لو لم ينطقوا به بالفعل، بالضبط، برج العقرب لديه الكثير من الصراحة، وهاتان الصفتان تستحوذان على الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب: المطربة فيروز.

وفى إطار هذا السياق يقدم " صدى البلد " توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب فى حظك اليوم الخميس27 أكتوبر

عزيزي برج العقرب ، يوم سعيد لك لأن رصيدك المصرفي قد يستمر في الازدهار. تقول التوقعات الفلكية اليومية ، يمكنك شراء أشياء للمنزل وقد تنفقها على الراحة والرفاهية. يمكنك إضافة عناصر ديكور باهظة الثمن أو بعض قطع المجوهرات إلى أصولك. قد تحصل على فرصة لحضور حدث عائلي أو أن تكون جزءًا مهمًا من احتفال قريب قد تقابل أفضل رفاقك أو أشقائك اليوم، يمكنك الاستمتاع بيومك على أكمل وجه مع عائلتك قد يكون اليوم بطيئًا بعض الشيء على الجبهة المهنية، قد تشعر بالتعب من سياسات المكتب وقد لا تشارك كثيرًا فيها قد تجعلك صحتك تشعر بالانتعاش والنشاط قد يبدو أن المشكلات الصحية البسيطة التي تم اختبارها في الماضي القريب قد انتهت.

 برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

عزيزي العقرب ، قد يكون اليوم معتدلاً على جبهة العمل. يمكنك العمل بذكاء وتجربة استراتيجيات مختلفة للحصول على نتائج أفضل. قد يكون من الجيد إذا لم تجهد نفسك للحصول على الأشياء بشكل أسرع.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

قد تشعر بالرضا عن صحتك وقد تخطط للخروج في رحلة مع أصدقائك. قد يساعدك نظام التمرين اليومي على الحفاظ على لياقتك. قد تعتاد على تناول المزيد من الفاكهة والخضروات الخضراء وكذلك بعض الأطعمة الخارقة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

برج العقرب يكون لديك يوم معتدل على جبهة الحب لا تسير الأمور تمامًا وفقًا لتوقعاتك ولكن قد تجد المساء مليئًا بالمرح ومرضيًا مع حبيبك. الوقت الذي تقضيه مع شريك قد يجعلك سعيدًا.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

قد يكون اليوم يومًا جيدًا على الصعيد المالي برج العقرب. قد تحصل على عملاء أو مشاريع أجانب إذا كنت تعمل بالقطعة. يمكنك الاستثمار في إنشاء موقع الويب أو الاستضافة. قد تحصل على عوائد جيدة من الاستثمارات السابقة.

رقم الحظ: 2

لون الحظ: الخوخ

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