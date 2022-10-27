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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النزاع الفضائي.. روسيا تلوح باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية

الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية

أعلن نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي، في الخارجية الروسية، قنسطنطين فورونتسوف، أن الأقمار الصناعية الأميركية قد تصبح أهدافاً مشروعة لضربها، إن استُخدمت في النزاع بأوكرانيا.

وأضاف فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: «نريد أن نركز على منحى خطير للغاية تجلَّى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا، نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك التجارية منها، في النزاعات المسلحة»، بحسب ما نقلته قناة «آر تي» الروسية مساء الأربعاء.

وأضاف: «قد تصبح البنية التحتية شبه المدنية هدفاً مشروعاً لضربها. ونتيجة لأعمال الغرب، فإن الأنشطة الفضائية السلمية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، التي تعتمد عليها رفاهية الناس في المقام الأول في البلدان النامية، معرضة لمخاطر غير مبررة».

الاقمار الصناعية الأقمار الصناعية الأميركية أوكرانيا الولايات المتحدة روسيا

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