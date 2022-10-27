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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة جديدة.. نجم برشلونة يخطط للهروب من جحيم تشافي

أنسو فاتي
أنسو فاتي

أكد تقرير صحفي، أن أنسو فاتي، نجم فريق برشلونة، يخطط للرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب عدم مشاركته أساسيا مع الفريق.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن فاتي أخبر وكيله خورخي مينديز، أن على استعدادا لمغادرة النادي الكتالوني، نهاية الموسم، حال عدم تغير وضعه مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة، أن فاتي يشعر بالإحباط، لعدم اعتماد تشافي عليه أساسيا في مباريات الفريق، رغم جاهزيته منذ نهاية الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلون ة تثق في بقاء فاتي، حيث يمتد عقده مع الفريق حتى نهاية 2027، كما يوجد شرط جزائي في عقده يقدر بـ مليار يورو.

برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا:

يذكر أن فريق برشلونة ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا “رسميا”، عقب هزيمة فيكتوريا بلزم أمام إنتر ميلان بأربعة أهداف دون رد، مساء أمس الأربعاء.

وخسر برشلونة أمام بايرن ميونخ، بثلاثية النظيفة، أمس الأربعاء، في مباراة تحصيل حاصل.

وتجمد رصيد برشلونة عند 4 نقاط في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

فاتي برشلونة تشافي دوري ابطال أوروبا بايرن ميونخ

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