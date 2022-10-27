مواعيد وأماكن عرض فيلم بنات عبد الرحمن في مصر

حصل الفيلم الروائي بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان على عرض خاص مساء الاثنين 24 أكتوبر في سينما الزمالك وذلك تمهيداً لإطلاقه في دور العرض المصرية.

وشهد العرض حضور بطلة الفيلم صبا مبارك والمنتجة آية وحوش، والمخرج زيد أبو حمدان إلى جانب عدد من الفنانين النقاد والإعلاميين، إذ حضرت النجمة صفية العمري، والممثلة إنجي المقدم، والمطرب والممثل أحمد فهمي، والممثلة هبة عبد الغني، والممثلة هاجر السراج، والناقد أندرو محسن، والممثل محمد علاء، والممثلة هنا شيحة، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمونتيرة دينا فاروق.

ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض التالية، ليكون أول فيلم أردني ينطلق تجاريًا في دور العرض المصرية، والسينمات هي جولدن ستارز، وأمريكانا بلازا، وأرابيلا سي سينما التجمع، وبوينت 90، وأركان الشيخ زايد، وكايرو فيستيفال، ومول العرب، وبورتو كايرو، وسينما الزمالك.



كما سيُعرض بنات عبد الرحمن في مهرجان الفيلم اللبناني في كندا يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول، وسيحصل على عرضين في مهرجان زيورخ للفيلم العربي الأول يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 6 مساءً (غرينتش +2)، والثاني يوم 20 نوفمبر الساعة 3 مساءً.



وكان الفيلم قد حصل على جولة من العروض التجارية في باقي الدول العربية، إذ انطلق في تونس كما حصل على عروض في الإمارات العربية المتحدة، وكانت العروض قد انطلقت مع بداية شهر سبتمبر، وأيضاً استمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 10 أسابيع على التوالي إلى جانب أسبوعين من العروض الخاصة، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، وكان بنات عبد الرحمن قد شارك في مهرجان عمّان السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها، وكان الفيلم قد انطلق في دور العرض السعودية والكويتية تجارياً. ومؤخراً رفع بنات عبد الرحمن من رصيده من الجوائز إلى 4 جوائز دولية إذ فاز بجائزة الجمهور في مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، وكان الفيلم قد فاز بجائزة الجمهور في مهرجانات إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال. ومهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول.

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة حيث نال تنويه خاص، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية. كما افتتح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وشارك في مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا، ومهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا.



بنات عبد الرحمن هن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.



الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production ، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى شركة MAD Solutions و Lagoonie مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.



حصل بنات عبد الرحمن على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، منحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ومنحة منصة سيني جونة (مرحلة ما بعد الإنتاج) مهرجان الجونة السينمائي، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي. كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.



Pan East Media شركة إنتاج إعلامي تأسست في 2011 على يد النجمة الأردنية صبا مبارك وآية وحوش، لتقديم محتوى سمعي بصري أصلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقديم وجوه جديدة مُدربة لتظهر في إنتاجات الشركة في العالم العربي، وفي 2015 نقلت صبا المقر الرئيسي للشركة إلى الإمارات وقامت بتوسيع خدمات الشركة لتشمل إدارة الفعاليات الثقافية، إدارة المواهب والإنتاج الترفيهي.



علاوة على ذلك تهدف الشركة لإثراء جودة المحتوى المُقدم، وخلال السنوات الماضية قامت الشركة بكتابة وتطوير العديد من السيناريوهات لكل من السينما والتلفزيون.



زيد أبو حمدان مخرج وسينارست أردني، حاصل على درجة الماجستير في الفنون من أكاديمية نيويورك للأفلام في هوليوود بكاليفورنيا. بدأ حياته المهنية بالعمل منتجاً ومساعد مخرج في برامج تلفزيونية دولية، وشمل ذلك إعداد التقارير والإنتاج التلفزيوني لمجموعة mbc من هوليوود. امتد العمل التلفزيوني لزيد ليشمل تطوير محتوى لقناة E! Entertainment أثناء تغطية جوائز الغولدن غلوب والأوسكار من لوس أنجلوس، بالإضافة لعمله كمخرج ومؤلف لبرامج تلفزيون الواقع وبنصوص مكتوبة مثل شارع السمسم، وبرامج المسابقات، والإشراف على برنامج ستوديو الفيلم العربي التابع لشركة إيمج نيشن أبوظبي. ومنذ عام 2009 كتب زيد وأخرج خمسة أفلام قصيرة حائزة على جوائز عالمية وحظيت بردود فعل نقدية إيجابية، ومن ضمنهم بهية ومحمود الذي مثّل الأردن لجوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير عام 2012.

مواعيد وأماكن عرض بنات عبد الرحمن في دور العرض المصرية

جولدن ستارز: طول اليوم

امربكانا بلازا: طول اليوم

أرابيلا سي سينما التجمع: الساعة 5:30 مساءً - 8:30 مساءً - 11 مساءً

بوينت ٩٠: الساعة 7 مساءً - 9:30 مساءً - 12 صباحاً

أركان الشيخ زايد: الساعة 7 مساءً - 9:30 مساءً - 12 صباحاً

كايرو فيستيفال: الساعة 10 مساءً - 12 صباحاً

مول العرب: الساعة 11 صباحاً - 1:30 مساً - 4 مساءً

بورتو كايرو: الساعة 10 صباحاً - 3 مساءً - 7 مساءً

الزمالك: حفلة واحدة يوم الاثنين 31 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً