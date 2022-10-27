بفستان قصير.. شذى حسون تستعرض جمالها.. صور



شاركت الفنانة شذي حسون متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورًا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير.



ظهرت النجمة العراقية فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانًا مشجرًا ، واتسم التصميم بنقوشات الورود التى جمعت بين اللون الأحمر والأخضر ، وتركت خصلات شعرها المموج منسدلاً علي أكتافها.



أحدث أغاني شذى حسون

وطرحت الفنانة العراقية شذى حسون فى فبراير الماضي كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان" حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".



وحققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.