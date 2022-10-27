رضا حجازي يعلن عن حزمة من المبادرات والقرارات تقديرا لدور المعلم

شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم، احتفالية يوم المعلم، والتي تُنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ تقديرًا منها لدور المعلم العظيم، ومكانته المتميزة في العملية التعليمية والتربوية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية بيوم المعلم، وتكريم المعلمين الذين لم يتوانوا لحظة على طول تاريخ مصر العظيم في بذل قصارى جهودهم وعطائهم المستمر، مؤكدًا أن لهم منا كل الاعتزاز والتقدير، بهذه المناسبة الكريمة.

وقال الوزير "قم للمعلم وفِّه التبجيلا .. كاد المعلم أن يكون رسولا"، هي كلمات من ذهب خطها لنا أمير الشعراء أحمد شوقي واصفًا بها عظم دور المعلم، مشيرًا إلى أن المعلم الإنسان هو صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة ورقي وطنه ولا يختلف إثنان على أن المعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم.

وأكد الوزير أن الأسلوب الذي يتبعه المعلم ومدى إلمامه بأساليب التدريس تعتبر من أبرز المقومات التي تجذب الطالب إلى التفوق والتميز في المدرسة، كما أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وترسيخ التوقعات الإيجابية بين الطلاب وتحفيز السلوك الجيد للطلاب والتخطيط الجيد للدروس ووضع قواعد تأديب واضحة ومفهوم، والتركيز على العلاقات الإيجابية وممارسة التربية غير المقصودة (تغير السلوك عن طريق تقديم نموذج سلوكي واضح دون كلام أو توجيه لفظي) تجعل منه معلمًا ناجحًا.

ووجه الوزير ،خلال كلمته، عدد من النصائح للمعلم للارتقاء بدوره في تطوير العملية التعليمية، وتحقيق رسالته على أكمل وجه.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير لجميع المعلمين، قائلًا لهم: إن الفرصة سانحة الآن لكل معلم أن يكون معلمًا غارسًا للعلم والقيم والمبادئ في نفوس وعقول طلابه، للمشاركة في تغيير الواقع نحو مستقبل أفضل مستحق لأبنائنا الطلاب ولمصرنا الغالية.

وخلال الاحتفالية، أعلن الدكتور رضا حجازي عن إطلاق عدة مبادرات وقرارات تقديرًا لدور المعلم في المجتمع ومنها: إطلاق مشروع "أنا المعلم" و"سند المعلم" وذلك بدءًا من الشهر المقبل، حيث أشار إلى أن منصة "أنا المعلم" هو برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين، ويشارك فيه شبكة من تجار مصر، ويمول مرحلته الأولى البنك المركزي، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تأكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع، وبناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين، وتحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع، فضلًا عن تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.

كما أوضح الوزير أن البرنامج يوفر للمعلمين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية التي تمنح خصومات مميزة؛ تقديرًا للمعلمين وجهودهم في بناء مصر، كما يمنح البرنامج للمعلمين كوبونات بقيمة مالية وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا يمكنهم بهذه الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء التربوي مرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة من بينها: التنمية المهنية المستدامة، وإسهامات المعلم في برامج التطوير، ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة، وغيرها.

أما بالنسبة لمشروع "سند المعلم"، أوضح الدكتور رضا حجازي أنه يتضمن عدد من الخدمات وهي: خدمة "اقبض بدري"، وخدمة "عروض التقسيط"، وخدمة "أدفع فواتيرك"، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات وزيادة الخدمات التي سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين؛ لتمكينهم من مواجهة الأزمات، ومنوهًا عن أن المشروع يقوم بتنفيذه شركة مصرية متخصصة في الخدمات المالية، وحاصلة علي ترخيص من البنك المركزي المصري.



كما أعلن الوزير عن إطلاق وثيقة التنمية المهنية الجديدة Teach for tomorrow وذلك في ضوء التحول الرقمي وتوظيفها في التنمية المهنية المستدامة والترقى للمعلمين وتفعيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يهدف المشروع إلى الارتقاء بمهارات المعلمين مما له من انعكاس مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب والنهوض بالمنظومة التعلمية بالدولة، وعقد دورات تدريبية جديدة ومتطورة تتماشى مع التطور المستمر في المنظومة التدريبية والمناهج الحديثة، وتشجيع المعلمين على التعليم المستمر، وإتاحة دورات إثرائية لكل معلم راغب في زيادة المعرفة، إلى جانب وصول التدريب لجميع المعلمين في جميع المحافظات في نفس الوقت، وتسهيل عملية التدريب والتطوير المهني للمعلمين، بالإضافة إلى تسهيل إدارة ومتابعة العملية التدريبية.

وأضاف الوزير" إنه تم البدء في هذا المشروع الاستراتيجي في شهر أبريل من عام 2022، وعلى الفور تم تدشين المنصة الرقمية وبدأ تصميم الدورات الخاصة بالصفوف الأولى وفي فترة وجيزة تم تدريب ما يقرب من 200 ألف معلم من خلال المنصة وجاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل رياض الأطفال والصفوف العليا، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن إتاحة التدريب ل 1.000.000 معلم والانتهاء من 874.106 دورة تدريبية".

وفي ذات السياق، أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإعداد كوادر من الشباب لتولي قيادة وإدارة المدارس والتي ستبدأ المرحلة الأولى منها بــ 1000 معلم ليصبحوا مدراء بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية.

كما نوه الوزير عن تفعيل صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وفقًا للقانون رقم (212) لسنة 2020 الخاص بإنشاء الصندوق.

وتضمنت الاحتفالية بيوم المعلم عرضًا تقديميًا لمنصة التدريب والتطوير المهني، قدمه وائل منير والمهندس نادر أيوب (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - IT Works)، وعرضًا تقديميًا لمنصة أنا المعلم (منصة تحفيز ىالمعلمين بدعم من البنك المركزي المصري).

وفي ختام الاحتفالية كرم الدكتور رضا حجازي عدد من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور خلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي، والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور رأفت رضوان كبير استشاري شركة برايم للاستشارات، والدكتورة ملك زعلوك أستاذ التربية بالجامعة الأمريكية، وعدد من قيادات التربية والتعليم والشخصيات العامة.