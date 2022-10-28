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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درة: أرفض الابتذال والمشاهد الخادشة لكن لا خطوط حمراء في الفن

درة
درة

أكدت النجمة التونسية درة، أنها لا تحب سؤالها عن موقفها من الأدوار الجريئة لأن هذه الأمور نسبية، قائلة: "الأمور بتبقى نسبية والجرأة ممكن تكون من خلال رسالة نوصلها وموضوعات جريئة بدون حاجات خادشة وأنا ضد الابتذال".

 

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وأضافت الفنانة التونسية درة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها ضد مقولة الخطوط الحمراء معتبرة أن الفن فيه حرية ويقدم كل الموضوعات، متابعة: "بنقدم كل الموضوعات لأنها موجودة في الحياة وانا عندي حدودي والحته اللي الناس شيفاني فيها".

 

واستكملت: "أنا شخصية اميل إلى الكسوف ومش جريئة في العموم ولكن لا أدين كل حد في اختياراته وكل واحد حر في اختياراته ونفسي اقدم أدوار شخصيات تاريخية".

 

وعن رأيها في الفرق بين الرجل والمرأة، ردت قائلة: "مش بحس أن في فرق كبير بين الراجل التونسي والمصري والتعميم مرفوض والحكم بيكون لبيئة البني ادم نفسه"

درة التمثيل حبر سري أسما إبراهيم اخبار التوك شو

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