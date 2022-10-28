أم تتفنن في قتل ابنتها عبر حقنها بمادة ملوثة في أمريكا

حينما تنجب الأم طفل أو طفلة عاطفة الأمومة بداخلها تصبح الدافع الأول الذي يحركها في الحياة، قد تكون غير قادرة على الحركة و لكنها تشحذ الهمة حتى تتمكن من تحضير الطعام لأطفالها، و لكن يبدو أن لكل قاعدة شواذ، حيث قتلت سيدة أمريكية الأمومة بداخله عبر التفنن في قتل إبنتها ذات الثلاثة أعوام .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة أمريكية بالغة من العمر 43 عاما، قامت بقتل إبنتها و ذلك عن طريق ضربها بشكل قاس، يوميا، حتى أصيبت الطفلة بالإغماء و أصبحت غير قادرة على الحركة، و لم تكتف الأم بما فعلته بل تفننت في قتل الطفلة .

قتلت أبنتها دون رحمة

و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن محكمة أمريكية حكمت على الأم بالسجن 3 سنوات و 10 أشهر حينما ألقت الشرطة القبض على السيدة، و لكن مع نقض الحكم من خلال محامي تلك السيدة تبين أنها قامت بحقن الطفلة بمواد ملوثة تسببت في وفاتها .



أوضحت الصحيفة، أنه بعد إعتراف الأم بما تبين من أدلة أمام المحكمة رفضت تخفيف الحكم، فيما قررت هيئة المحكمة تغليظ الحكومة لخمس سنوات لأنها رأت ان العقوبة الأأولى لم تكن كافية و رادعة لجريمة كالتي ارتكبتها تلك السيدة .



جديرب الذكر أن، السيدة أعترفت في قاعة المحكمة أنها بالفعل كانت تقوم بضرب الطفلة ذات الثلاث سنوات، و كانت تصب بنوبات جنون و حينما تستيقظ تكتشف انها كانت تضرب الطفلة بكل قوتها .