عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أم تتفنن في قتل ابنتها عبر حقنها بمادة ملوثة في أمريكا

أم تقتل ابنتها
أم تقتل ابنتها

حينما تنجب الأم طفل أو طفلة عاطفة الأمومة بداخلها تصبح الدافع الأول الذي يحركها في الحياة، قد تكون غير قادرة على الحركة و لكنها تشحذ الهمة حتى تتمكن من تحضير الطعام لأطفالها، و لكن يبدو أن لكل قاعدة شواذ، حيث قتلت سيدة أمريكية الأمومة بداخله عبر التفنن في قتل إبنتها ذات الثلاثة أعوام . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة أمريكية بالغة من العمر 43 عاما، قامت بقتل إبنتها و ذلك عن طريق ضربها بشكل قاس، يوميا، حتى أصيبت الطفلة بالإغماء و أصبحت غير قادرة على الحركة، و لم تكتف الأم بما فعلته بل تفننت في قتل الطفلة . 

قتلت أبنتها دون رحمة

و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن محكمة أمريكية حكمت على الأم بالسجن 3 سنوات و 10 أشهر حينما ألقت الشرطة القبض على السيدة، و لكن مع نقض الحكم من خلال محامي تلك السيدة تبين أنها قامت بحقن الطفلة بمواد ملوثة تسببت في وفاتها . 


أوضحت الصحيفة، أنه بعد إعتراف الأم بما تبين من أدلة أمام المحكمة رفضت  تخفيف الحكم، فيما  قررت هيئة المحكمة تغليظ الحكومة لخمس سنوات لأنها رأت ان العقوبة الأأولى لم تكن كافية و رادعة لجريمة كالتي ارتكبتها تلك السيدة . 


جديرب الذكر أن، السيدة أعترفت في قاعة المحكمة أنها بالفعل كانت تقوم بضرب الطفلة ذات الثلاث سنوات، و كانت تصب بنوبات جنون و حينما تستيقظ تكتشف انها كانت تضرب الطفلة بكل قوتها .

قتل أمريكية قاعدة طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

3 قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر

خبير اقتصادي: ستشهد الأسواق المصرية استقرارا مع احتواء للموجة التضخمية| فيديو

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

موضوعات متعلقة

ترفض بسببه الذهاب للمدرسة.. كلب ينهش وجه طفلة بريطانية

سيسود الظلام.. عاصفة شمسية قد تتسبب في انقطاع الإنترنت والكهرباء حول العالم

الوجه الحقيقي لشبيهة أنجلينا جولي القبيحة.. شاهد

القرار قرارك وإحنا علينا الإجراءات.. لافتة إعلانية في تونس تشجع على الطلاق

جامعة فلبينية تتبع طرقا جديدة في منع الغش

لا داعي لحضورك.. مكالمة غريبة من عروس هندية ليلة الزفاف

حادث نادر .. زرافة تهاجم زوار في جنوب إفريقيا

ظنوا أنها ماتت.. طفلة أسترالية تلتقط فيديو لثعبان سام بين يديها

ترشيحاتنا

محبة الله للعبد .. هل لها علامات؟ علي جمعة يجيب

نائب رئيس البنك الأهلي: نتوقع استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة

روسيا والقنبلة القذرة .. أمريكا تنفي استخدامها ضد أوكرانيا و"الطاقة الذرية" تتدخل

صبحي يناقش مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب والأندية بحضور محافظ الدقهلية

لو راجع من الكويت.. أسعار كيا سيراتو موديل 2022| صور

دعم نقدي للفئات الأولى بالرعاية|كيف تحصل على 300 جنيه من حياة كريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظك اليوم | العذراء 28 أكتوبر 2022: أشياء تزعجك تعرف عليها

هروب حفيدة رئيس روسيا إلى ليتوانيا

برج الحمل .. حظك اليوم | الجمعة 28 أكتوبر 2022

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 28 أكتوبر| تعرف كيف تزيد دخلك؟

فيديو

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسيول بهذه المناطق ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ