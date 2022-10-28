300 جنيه لـ 11 مليونا|ضياء رشوان: دعم أصحاب المعاشات غير محددة بمدة

أكد الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن هناك ما يقرب من 11 مليون شخص سيحصل على زيادة 300 جنيه على المعاش، وأن إجماليي قيمة المعاشات التى صرفت فى العام الماضي 294 مليار جنيه، وأن التكلفة الجديدة تكلف الدولة 31.5 مليار جنيه.

وأضاف ضياء رشوان خلال برنامجه مصر جديدة، المذاع على قناة أى تي سي، أن متوسط زيادة المعاشات وصلت حوالى 11%، وهذه الزيادة ليست الأولي، ففى إبريل الماضي كانت هناك زيادة فى المعاشات وكانت 13%.

وكشف ضياء رشوان، أن الزيادة 300 جنيه، ستكون مستمرة، وليست لـ وقت معين، وأن الجميع يجب أن يعلم ذلك، :" هذه الزيادة ليست محددة بمدة، ولن تنتهي".

وأشار إلى أن هذه الزيادة مثل زيادة الحد الأدنى لـ الأجور، وأن الزيادة التى قررتها الحكومة ستكون ثابتة.

كما أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي و متابعته لكافة قضايا المواطنين و بشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات معقبًا: " أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية" حيث سيتم صرف زيادة المعاشات بداية من صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢.

و أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين و منهم أصحاب المعاشات بصرف منحه استثنائية بمبلغ ٣٠٠ جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، والتى سيتم صرفها بداية من صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع و يعكس مدي شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه موضحا أن هذه المنحة تعادل ٣٠٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي ١٠٠٠ جنيه وذلك بخلاف الزيادة التي تم إقرارها في شهر ابريل الماضي بنسبة ١٣٪؜ حيث سيتم بداية صرف الزيادة من صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢ .

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي أن قرار رئيس الجمهورية بصرف المنحة الاستثنائية سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر التي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر بعد أيام قلائل مؤكدا علي أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية و التكنولوجيه مواصلين ساعات الليل و النهار ليتمكن اهلينا من أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا اليها مبلغ المنحة المقررة مؤكدا على أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.

وكانت قد انتهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من إعداد معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢ وسيتم إضافة العلاوة الاستثنائية الزيادة الجديدة التى تم إقرارها بقيمة ٣٠٠ جنيه لكل معاش بتكلفة 31 مليار جنيه على أن يتم صرفها لأصحاب المعاشات المستفيدين بداية شهر نوفمبر ٢٠٢٢ .

ينتظر أصحاب المعاشات ،صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢ ، حيث يتم صرف المعاشات فى بداية كل شهر ، من خلال كات ميزة بجميع منافذ ماكينات الصراف الالية ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعى .