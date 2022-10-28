عابد فهد: فخر ليا التكريم في مصر وأحضر لعمل مع أحمد زاهر|خاص

قال الفنان السوري عابد فهد إن التكريم في مهرجان الفضائيات العربية، هو فخر لكل فنان أن يكرم في وطن كان منارة للفن والفنانين، فمصر أنتجت الكثير والعديد من الكتاب والمؤلفين والملحنين وهذا شيء عظيم نفتخر كعرب به.

وأشار عابد فهد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه تم تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية عن بطولة مسلسل "شتي يا بيروت" الذي يعرض عبر منصة شاهد.

وكشف عابد فهد إلى أنه يستعد لتقديم أول عمل له في مصر برفقة الفنان أحمد زاهر، وأن يكون حاضرا في الدراما المصرية، وأنهما يتناقشان بشأن الفكرة حاليا ولعبت الصدفة والكيمياء معه دورا كبيرا في إتمام هذه الخطوة.

أعمال أحمد زاهر

قدم أحمد زاهر مؤخرا أحدث أعماله السينمائية فيلم "فارس" وشاركه في البطولة حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما عرض له أيضا مسلسل "سوشيال" وشاركه عدد كبير من النجوم بجوار منهم الفنان القدير عبدالعزيز مخيون والفنانة ميرنا نورالدين والفنانة جيهان خليل والفنانة الشابة فرح الزاهد وتامر فرج وكريم سروي والرابر شاهين، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب والبلوجرز الحقيقيين، ومن تأليف محمود جلال، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

أعمال عابد فهد

قام عابد فهد ببطولة مسلسل شتي يا بيروت مع ديمة بيّاعة، سامر إسماعيل، عبده شاهين، فادي أبي سمرا، فايز قزق، رامز إلأسود، إلسا زغيب، إيناس زريق، زينة مكي، لين غرّة، وغيرهم.

مسلسل "شتي يا بيروت" اجتماعي معاصر، أحداثه مستوحاة من الواقع يتكون من 30 حلقة، ويناقش 3 قضايا هم الانتقام والثأر والفقدان حيث يتناول العمل فكرة الثأر واﻻنتقام من خلال شقيقان يمثلان الخير والشر.

وتدور أحداث المسلسل حول شقيقين وأبناء عم، ويعالج الصراعات التي يخوضها الإنسان خشية فقدان من يحب سواء أب أو أم أو شريك في إطار من التشويق والإثارة.