رضا عبدالعال : فيريرا مدرب "محظوظ" ورفض ضم إيبوكا

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك تخدمه الظروف في بعض المباريات مع القلعة البيضاء ويحقق الفوز على الرغم من تواضع المستوى الفني للفريق.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"في بعض المباريات المحلية أو الإفريقية يكون فريق الزمالك ليس على المستوى الفني المطلوب في المباراة ورغم ذلك يحقق الفريق الفوز والخروج بالمباراة لبر الأمان في رأيي أن فيريرا مدرب محظوظ جداً".

وأضاف:" أتمنى أن يصحح البرتغالي فيريرا بعض الأمور الفنية داخل فريق الزمالك في الفترة القادمة من أجل الاستمرار في الفوز بالبطولات".

وأضاف رضا عبدالعال أن جون إيبوكا مهاجم فريق إنبي تم عرضه على البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قبل انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا في الموسم الجاري.

وقال رضا عبدالعال :" جون إيبوكا تم عرضه على البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك ولكنه رفض ضم مهاجم إنبي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي لأسباب فنية من وجهة نظره ".

وتابع:" جون إيبوكا مهاجم قوي جداً وسيفيد فريق سيراميكا كليوباترا بشكل كبير هذا الموسم ".

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