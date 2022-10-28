عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. إطلاق فعاليات مبادرة عام دراسي دون تسرب أو عنف بمدارس الإسكندرية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

تنطلق أولى فعاليات مبادرة (عام دراسى دون تسرب _ دون عنف) بمدارس الإسكندرية، غدًا السبت، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

وأوضح اللواء محمد الشريف أن المبادرة تأتي استكمالا للدور الرائد الذي تقوم به المحافظة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر. 

ضمت 54 متهماً.. جنايات الإسكندرية تسدل الستار على قضية تزوير 115 ملف سيارة

سكب عليه بنزين.. مريض نفسي يشعل النار في والده بالإسكندرية


مؤكدًا حرص المحافظة ودعمها الكامل لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات التى يتعرضون لها، وذلك في ضوء توجيهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

 

من جانبها، قالت الأستاذة أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، أن المبادرة يتم تنفيذها على عدة مراحل لتمتد حتى يناير 2023، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها السبت القادم بتدريب عدد من أخصائي نفسي والاجتماعي من إدارات التربية والتعليم بهدف أعداد الكوادر اللازمة، ثم يتخللها إقامة العديد من الندوات التوعوية سواء ندوات تخاطب الطلاب والمدرسين داخل المدارس او ندوات تخاطب أولياء الأمور.

الاسكندرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم المدارس المجلس القومي للطفولة والامومة اللواء محمد الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

ترشيحاتنا

ألمانيا تدخل حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

الموالح في المقدمة.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن خلال العام

سبوبة الرحلات.. صفحة وهمية تحمل اسم كلية وجامعة عين شمس تحذر

لتعويض غياب الونش.. خيارات دفاعية لتأمين الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العتيق بمحافظة الجيزة

بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق| سعر خرافي لـ فستان بلقيس في أحدث ظهور لها

طبيبة تحذر من الإفراط في تناول الشاي الأخضر| أضرار كارثية

حلمي بكر عن أزمة شيرين وحسام: الشهرة قد تدمر أصحابها

نُقطة العريس قتله..3 رجال ينهالون بالشوم على ابن اختهم لمطالبته بميراث والدته

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ