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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه الشرب بالقاهرة تستطلع رأي عملائها عن الخدمات المقدمة

استطلاع أراء المواطنين
استطلاع أراء المواطنين فى خدمات مياه الشرب

نفذت شركة مياه الشرب فى القاهرة الكبرى استطلاع رأى ميدانيا للمواطنين حول الخدمات التى تقدمها الشركة بمناطق المرج والحرفيين بشوارع مؤسسة الزكاة - الجزيرة - محمد نجيب - الترعة السلطوحية ومتفرعاته - المسبك - الشيخ منصور - جمال عبد الناصر - تقسيم عمر بن الخطاب - قباء 1 و قباء 2.
 

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب فى القاهرة الكبرى أن شركته حريصة  على قياس رأى المواطنين تجاه الخدمات التى تقدمها الشركة بجميع المناطق التى تخدمها الشركة بمحافظة القاهرة لتحديد مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة.

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وأضاف رئيس شركة مياه الشرب فى القاهرة الكبرى، أن هذه الحملات مستمرة طوال العام ويتم مراعاة التنوع فى اختيار المناطق التى يتم تنفيذ استطلاعات الرأى بها.

 

جودة الخدمات 

 أوضح رئيس شركة مياه الشرب فى القاهرة الكبرى أن الهدف من تنفيذ هذه الاستطلاعات هو التأكيد على جودة الخدمات المقدمة ومتابعة التزام كافة منظومات العمل التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة ونشر الوعى المائى والحث على ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين.

مياة مياة الشرب ترشيد الاستهلاك الوعى المائي القاهرة

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