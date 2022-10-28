بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 9 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

لقي قبل قليل، رجل في العقد الرابع من العمر مصرعه، بينما أصيب 9 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر حادث إنقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي عند الكيلو 90 اتجاه القاهرة، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 90 اتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، ونقل المصابين للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيداع الجثة تحت نصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفي



وبالانتقال إلي مكان الحادث تبين وفاة "طلال سلام عبدالفتاح" 46 عاما، مقيم بالجيزة، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث



كما أسفر الحادث عن إصابة كل من، "أحمد عيد جاب الله" 19 عاما، طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "عيد جاب الله عيد" 56 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "محمد عطية جاب الله عيد" 21 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "شريف رجب صديق" 35 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "سمير عزمي علي" 40 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "يوسف ممدوح جاب الله" 16 عاما، طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "حماده رزق رجب" 45 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، "محمد جمال محمد" 25 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، و"حسين عبدالسلام صلاح" 30 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم

وجري نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث