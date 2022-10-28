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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري.. حكام المباراة يصلون استاد هزاع بن زايد

السوبر المصري
السوبر المصري

وصل حكام مباراة السوبر المحلي المقرر إقامته بعد قليل بين الزمالك والأهلي إلي ملعب هزاع بن زايد .

 

أسندت مهمة إدارة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، إلى طاقم حكام برتغالي بقيادة الحكم الدولي فابيو خوسيه.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، في صراع بين القطبين على لقب السوبر المصري.

ويعاون خوسيه، كل من برونو ألكسندر وبيدرو نونو مساعدين، تياجو جوزيه حكم رابع، إيفاليو إيفانوف حكم فيديو، دراجانوف ديمتروف مساعد حكم فيديو.


يذكر أن الزمالك يخوض اللقاء بصفته بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين.

جدير بالذكر أن آخر بطولة سوبر جمعت الفريقين أقيمت على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي وحصدها الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح (4-3).

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء غداً الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

 

يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.


 

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