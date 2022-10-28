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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

بابا الفاتيكان يبارك العمل بـ مستشفى البامبينو للأمومة والطفولة بـ مصر | صور

بابا الفاتيكان يستقبل
بابا الفاتيكان يستقبل أسامة الأزهري

استقبل قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في مقر إقامته بالفاتيكان فضيلة الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف وعضو مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية.

شارك في اللقاء المونسينيور د. يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي السابق لـ فرنسيس ورئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية.

ونقل الشيخ أسامة الأزهري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقداسة البابا وعبر له عن مشاعر المحبة والتقدير التي يكنها الشعب المصري بكافة فئاته لقداسته، وعرض عليه المشروعات التي تقوم (مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية) بتنفيذها على أرض الكنانة لخدمة المحتاجين والفقراء ولترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية إلى أعمال خير وإلى ثقافة معاشة.

من ناحيته أكد قداسة البابا احترامه ومحبته لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، وتشجيعه لمؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية، ولكل عمل يهدف لخدمة الفقراء والأيتام والمحتاجين ونشر ثقافة التآخي والتعايش بين جميع البشر.

وعبر المونسينيور يوأنس جيد، رئيس المؤسسة، عن خالص شكره لقداسة البابا وتعهد له باستمرار العمل بكل جهد في كافة المشروعات التي تسعى المؤسسة لتنفيذها لا سيما مشروع مستشفى البامبينو جيزو للأمومة والطفولة والذي سيقدم العلاج والعلم وسيرفع المعاناة عن العديد من الأسر المصرية وسيجعل من مصر قبلة للعلاج لجميع الأشقاء القادمين من الشرق الأوسط وافريقيا وكافة الدول.

مشروع مستشفى بامبينو تم بعد موافقة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الذي سمح بافتتاح اول مستشفى بالعالم يحمل اسم مستشفى البامبينو جيزو خارج إيطاليا تقديرا لأهمية مصر الإقليمية والعالمية وللعلاقة المميزة التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقداسة البابا تواضروس وبفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ولشعب مصر العظيم الذي استقبله ضيفا غاليا سنة ٢٠١٧.

قداسة البابا فرنسيس الشيخ أسامة الأزهري الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخوة الإنسانية المصرية مستشفى البامبينو جيزو

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