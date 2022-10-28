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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيس عبد الفتاح: أحببت السندريلا وزبيدة ثروت عاقبتني الساعة 3 فجرا

قيس عبدالفتاح
قيس عبدالفتاح

قال الفنان قيس عبدالفتاح، إنه يعشق الجمال، وكل بطلة عمل معها أحبها، وأحب سعاد حسني بصدق، وميزتها أنها كانت تجسد شخصيتها بصدق وفي أحد المشاهد لم تعرف زوجها علي بدرخان لأنها اندمجت في التمثيل.

 

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وأضاف قيس عبدالفتاح، خلال ظهور خاص في برنامج بالخط العريض للإعلامية إيمان أبوطالب: سعاد حسني كانت تأكل الذرة المشوية واللحم في الملوخية، وتعامل الجميع على طبيعتها، ولم أحدثها عن حبي لها لأنها حساسة"، ونفى وجود زواج بين السندريلا والعندليب، مؤكدا أن أي فنانة عملت مع العندليب اعتقدت أنه يحبها وعلى رأسهن الفنانة نادية عزت التي جسدت شخصية فهيمة اللئيمة، وكان له شخصية جذابة ومؤثرة. 

 

زبيدة ثروت 

 

وكشف عبدالفتاح، عن قصة الحب التي جمعت بينه وبين القناة الراحلة زبيدة ثروت، مؤكدا أنها انتقمت منه عندما تزوج من مخرجة بإذاعة الشرق الأوسط وكتبت كتابه في الثالثة صباحا، لمدة أسبوعين، وكانت صعبة جدا رغم جمالها الأخاذ، ولها طريقة خاصة، مؤكدا أنه تزوج حوالي ٦ مرات بشكل رسمي. 

قيس عبدالفتاح سعاد حسني زبيدة ثروت التمثيل اخبار التوك شو

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