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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيس عبدالفتاح : اندهشت من تصرّف لـ محمود حميدة بسبب محمد رمضان

قيس عبدالفتاح
قيس عبدالفتاح

أكد الفنان القدير قيس عبدالفتاح، أن أول أدوار الفنان محمد رمضان، كانت أمامه في الإذاعة المصرية، وكان هناك دور لشابين فاختار المخرج محمد رمضان وأحمد الدمرداش.

 

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وأضاف قيس عبدالفتاح، خلال ظهوره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض: كان معنا في هذا اليوم الفنان محمود حميدة، في ستوديو ٣٧، وقلت هذا الشاب خليفة أحمد زكي، فأمسك رجلي حتى أتوقف عن الكلام، واندهشت لذلك.

وتابع: عندما توفي نور الشريف دخل محمد رمضان العزاء، وحضنني فقلت له اعمل دور رومانسي، وكان بجواري مخرجة بالتلفزيون فقالت لي هو ده هيعمل دور رومانسي؟ 

 

اشتغلت معاها حبيتها وحبتني

 

وفجر عبد الفتاح، العديد من المفاجآت حيث قال «كل بطلة» اشتغلت معاها حبيتها وحبتني» وردا على سؤال للإعلامية إيمان أبو طالب «حبيت السندريلا» رد قيس قائلا «مفيش حد يشتغل معاها غير أما يحبها».


كما تستضيف الحلقة أيضا الفنان محمد محمود في ظهور خاص يتحدث عن مشواره الفني حيث أكد قائلا « قضيت عمري كله في المسرح»

وشهدت الحلقة، مداخلة للمخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي حيث أعلن خلالها تفاصيل الدورة الرابعة والأربعين.

قيس عبدالفتاح محمد رمضان أحمد الدمرداش اخبار التوك شو

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