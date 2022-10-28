قيس عبد الفتاح: عبد الحليم حافظ كان يحرص على كل تفاصيل العمل

قال الفنان القدير قيس عبد الفتاح، إنه كان تلميذا في معهد التمثيل وأحب بنت وزير الصناعة وظل عاما كاملا حتى كلمها، وكانت أغاني عبدالحليم حافظ، تداعب خيالهم وعاشره كثيرا، ومثل أمامه، والحديث عنه به شجن ولم يكن مطربا فقط وإنما كان يغني من قلبه، ورآه ذات مرة خرج من الحمام لونه أزرق وكان يعاني من نزيف، ومع ذلك أكمل التصوير.

وأضاف عبدالفتاح في ظهور خاص مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض: التقيت مع عبدالحليم في فيلم أبي فوق الشجرة مع النجمة ميرفت أمين وكان هناك مفرش على المنضدة وجئت أضبطه فقال لي إن هذا المفرش راكور من المشهد السابق، وكان حريص على كل تفاصيل العمل الذي يقدمه.

عبدالحليم حافظ

وأكمل: وكان عبدالحليم حافظ، ممثل قوي جدا، وعندما قام بتقديم مشهده الشهير مع عماد حمدي، عندما ضربه بالقلم جسده دون أي مؤثرات، مشيرا إلى أن عمر الشريف جسد فيلم إشاعة حب بشكل بارع.

وفجر عبد الفتاح العديد من المفاجآت حيث قال «كل بطلة» اشتغلت معاها حبيتها وحبتني» وردا على سؤال للإعلامية إيمان أبو طالب «حبيت السندريلا» رد قيس قائلا: «مفيش حد يشتغل معاها غير لما يحبها».

كما تستضيف الحلقة أيضا الفنان محمد محمود في ظهور خاص يتحدث عن مشواره الفني حيث أكد قائلا «قضية عمري كله في المسرح».

