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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة : مستعدون لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر

ليبيا - علم
ليبيا - علم

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، عبدالله باتيلي - اليوم- استعداد البعثة الأممية لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 +5 والجهات السياسية والأمنية الفاعلة في ليبيا.

وأفاد المبعوث الأممي في ليبيا  - في بيان له بمناسبة احتفاء الأمم المتحدة بأسبوع نزع السلاح وفق وكالة الأنباء الليبية - أن السلام والاستقرار في ليبيا يتعرضان للخطر؛ نظراً لانتشار الأسلحة التي تكون غالباً في أيدي مجموعات مسلحة غير نظامية وخارج سيطرة الدولة.

كما أكد المبعوث الأممي أن توافر الإرادة السياسية أمرٌ مهمٌّ للغاية لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
 

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