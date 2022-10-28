إبراهيم فايق يحتفل بتتويج المارد الأحمر بالسوبر: إنه الأهلي يا سادة

حرص الإعلامي إبراهيم فايق على الاحتفال بتتويج النادى الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.



وكتب فايق فى تدوينة له عبر حسابه علي تويتر "إنها ليلة الأهلي يا سادة.. فاز الأفضل جماعيا وفرديا عن جدارة.. كل لاعبي الأهلي نجوم وعلى رأسهم المدير الفني مارسيل كولر.. سوبر الأهلي في الجزيرة.. مبروك لجمهور الأهلي العظيم.. وهاردلك للزمالك وجماهيره العظيمة".

أحرز هدف الأهلي الأول، البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

