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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مركز تحديث الصناعة يشارك في مهرجان النباتات الطبية بالفيوم

صدى البلد

شارك مركز تحديث الصناعة في فاعليات المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية بمدينة الفيوم تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبتنظيم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مصر نيابة عن الحكومة الألمانية من خلال مشروع الابتكار الزراعي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍئية وغرفة الصناعات الغذائية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

كما شارك ممثلو المركز في لجنة اختيار شعار النباتات الطبية والعطرية في مصر، ولجنة تقييم مسابقة الابتكار. وحضر فريق العمل الجلسة الافتتاحية للمهرجان، فضلاً عن المشاركة في الجلسات الفنية التي تم عقدها على مدار اليومين ضمن فعاليات المهرجان.

وتهدف الجلسات النقاشية إلى دعم الحوار المستدام من الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة النباتات الطبية والعطرية مثل المصدرين والمنتجين والباحثين والأكاديميين والشركات المصرفية وغير المصرفية والجهات الحكومية وصانعو السياسات وكذلك الجمعيات الزراعية بالإضافة إلى تشجيع تقديم التوصيات والحلول المبتكرة لرفع الكفاءة الإنتاجية ومستخرجات النباتات الطبية والعطرية.

وعرض فريق العمل الخدمات التي يقدمها المركز لعملائه من مصانع وشركات ورواد أعمال. بالإضافة إلى إجراء اللقاءات الفردية مع رؤساء وممثلي جمعيات للنباتات الطبية والعطرية بمحافظات الفيوم، المنيا وبني سويف والاسكندرية تمهيداً لإجراء زيارات ميدانية لتحديد الاحتياجات الفنية والتدريبية وإيجاد الحلول لتحسين الوضع الاقتصادي للتجمعات الصناعية.

الصناعة مركز تحديث الصناعة غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية التصديرى للحاصلات الزراعية المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

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