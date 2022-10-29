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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان ..حظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022: تجاهل كلام الأخرين

برج السرطان
برج السرطان

تشير توقعات برج السرطان اليوم، إلى أن الأشخاص المتزوجين فعليهم عدم ترك الطاقة الخارجية تفسد علاقتهم بشريك حياتهم وعليهم تجاهل كلام الأخرين حول العلاقة مع الزوج أو الزوجة.

وإليك توقعات برج السرطان اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج السرطان وحظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022


هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص في العالم الذين لديهم وظيفة تتوافق مع رغباتهم وراتب يصل إلى المستوى المطلوب وفي معظم الحالات يمكنهم الحصول على واحد على الأقل من هؤلاء، ولحسن الحظ  يا برج السرطان أن وظيفتك وراتبك يناسبان ميولك .

توقعات برج السرطان صحيا 

على الرغم من أن صحة برج السرطان تبدو جيدة إلا أن هناك ثغرات مختلفة تحتاج إلى العمل عليها خاصة تراخيك لذا انهض من تلك الأريكة وحرك جسدك.

توقعات برج السرطان مهنيا 

أنت تحب ما تفعله يابرج السرطان قد يصبح الأمر مرهقًا في بعض الأحيان ولكن النجاح مهنيا يأتى على طبق من ذهب ومشروعك على وشك أن يسلك طريقا أعلى.

المبلغ الذي تتلقاه من وظيفتك أكثر مما كنت تتوقع وغالبًا ما كنت شخصًا ممتنًا لأبسط الأشياء ويحافظ على أمواله.

توقعات برج السرطان عاطفيا 

أمور برج السرطان مستقرة اليوم إلى حد كبير ولكن بشرط هو التحدث مع شريكك وعائلتك واجعلهم يهدئون ويطمئنون عليك خاصة فيما يتعلق بحياتك المهنية والصحية.


توقعات برج السرطان خلال الأيام المقبلة 

لا تدع الآخرين يحددون شريكك أو العلاقة التي تشاركها وهذا عنك أنت وشريكك حيث لا ينبغي أن يكون للآخر مساحة و تجاهل يا برج السرطان هذه الثرثرة حتى تتوقف.

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