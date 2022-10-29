بعد الفوز بالسوبر المصري.. برونو سافيو يعبر عن سعادته: ليلة خاصة جدا

عبر برونو سافيو، لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق أول ألقابه مع الفريق بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في الإمارات بـ كأس السوبر المصري.

ونشر برونو سافيو عدة صور له من المباراة عبر حسابة بموقع إنستجرام و علق قائلا : ابطال!!

سعيد جدا بالفوز بلقبي الأول بقميص الأهلي وإحراز هدفي الأول. ليلة خاصة جدا. تهانينا للجميع على التوصيل وشكراً جزيلاً لكم على حب ودعم معجبينا!

و توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.



أحرز هدف الأهلي الأول، البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.