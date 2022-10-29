عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف قدرات كاميرا الهاتف الأفضل في العالم.. تفاصيل

تسريبات تكشف قدرات
تسريبات تكشف قدرات كاميرا الهاتف الأفضل في العالم.. تفاصيل

كشفت تسريبات مواصفات وقدرات كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذي يعتبره عدد من محللى الهواتف الذكية بأنه سيكون الهاتف الأفضل في العالم، مع عدد من الإمكانات الجبارة، أبرزها كاميرا دقة 200 ميجا بيكسل.    

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy S23 Ultra سيحصل على   4 كاميرات خلفية و فلاش LED ومستشعرات التركيز البؤري التلقائي بالليزر + PDAF، كما أنها تأتي بزوايا أكثر حدة، مع كاميرا رئيسية محسنة، ستقدم لأول مرة مستشعرات رئيسية بقدرة 200 ميجا بيكسل، كما يمكن أن يكون أحد التحسينات الملحوظة هي كاميرا سيلفي جديدة ومحسنة بدقة 4K ومجهزة بدقة 12 ميجابكسل.

أولهم سامسونج.. خبراء يبشرون بانخفاض أسعار الهواتف في مصر قريبا

بقدرات كاميرا أسطورية.. هواتف vivo X90 تنافس سامسونج وشاومي

حل مشكلة امتلاء ذاكرة هواتف سامسونج نهائيا.. إليك الخطوات الصحيحة

في تقرير حول مبيعات الهواتف الذكية عالمياً.. أوبو تهدد عرش سامسونج وآيفون

وسيحتفظ هاتف سامسونج  Galaxy S23 Ultra  بنفس كاميرات التكبير مثل سابقه بمنظار 3x و 10x، مع جودة صورة ممتازة ، كما ستشهد الكاميرا تحسينات في اللون و تقنيات خوارزميات الذكاء الاصطناعي"، مع تغييرات كبيرة على الكاميرا العريضة الجديدة التي سيتم تقديمها. 

 

ومن المقرر أن يعمل هاتف سامسونج  Galaxy S23 Ultra  بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع عددا من الإمكانات والقدرات الكبيرة، فبدلاً من استخدام نواة واحدة عالية السرعة وثلاثة نوى متوسطة وأربعة أنوية منخفضة الطاقة، مع ذاكرة عشوائية 12 و 16 جيجا بايت رام تقدم سرعة كبيرة في الأداء . 

 

 

 

 

هاتف Galaxy S23 Ultra مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra الهاتف الأفضل في العالم سامسونج أفضل هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0 الآن فى السوبر المصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

كريم فؤاد يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك بـ السوبر المصري

ترشيحاتنا

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم السبت

هل تنجح أمريكا في محاربة الركود الاقتصادي؟.. مورجان ستانلي: هناك انعدام يقين

بعتتلي بوكيه ورد.. مصطفي كامل: شيرين بخير وفي حالة استشفاء

صور تقشعر لها الأبدان.. الحيوانات تأكل جثث جنود بالحرب الروسية الأوكرانية

الملعب شاهد.. شيكابالا وسيد عبد الحفيظ سمنة على عسل.. فيديو

من صحراء خالية الى كيان عالمي .. خبراء يوضحون أهداف انشاء مدينة السيارات المتكاملة على طريق العين السخنة.. واجهة مميزة لمصر تضم جميع الخدمات لمستخدمي وراغبي شراء وصيانة المركبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022.. مفاجأت تنتظرك اليوم

بدون فلتر.. هيفاء وهبى تصدم الجمهور بصورة من غير فوتوشوب|شاهد

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022.. نفقات باهظة تنتظرك

بـ توب منقط.. رضوى الشربينى تثير الجدل بملابس ملفتة

فيديو

بعد قصة حب.. كواليس عقد قران شيري عادل وطارق صبرى فى حفل بسيط

طفل الغزالة رايقة يثير جدلا بفيديو جديد| فيديوجراف

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ