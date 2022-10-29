تسريبات تكشف قدرات كاميرا الهاتف الأفضل في العالم.. تفاصيل

كشفت تسريبات مواصفات وقدرات كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذي يعتبره عدد من محللى الهواتف الذكية بأنه سيكون الهاتف الأفضل في العالم، مع عدد من الإمكانات الجبارة، أبرزها كاميرا دقة 200 ميجا بيكسل.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy S23 Ultra سيحصل على 4 كاميرات خلفية و فلاش LED ومستشعرات التركيز البؤري التلقائي بالليزر + PDAF، كما أنها تأتي بزوايا أكثر حدة، مع كاميرا رئيسية محسنة، ستقدم لأول مرة مستشعرات رئيسية بقدرة 200 ميجا بيكسل، كما يمكن أن يكون أحد التحسينات الملحوظة هي كاميرا سيلفي جديدة ومحسنة بدقة 4K ومجهزة بدقة 12 ميجابكسل.

وسيحتفظ هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بنفس كاميرات التكبير مثل سابقه بمنظار 3x و 10x، مع جودة صورة ممتازة ، كما ستشهد الكاميرا تحسينات في اللون و تقنيات خوارزميات الذكاء الاصطناعي"، مع تغييرات كبيرة على الكاميرا العريضة الجديدة التي سيتم تقديمها.

ومن المقرر أن يعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع عددا من الإمكانات والقدرات الكبيرة، فبدلاً من استخدام نواة واحدة عالية السرعة وثلاثة نوى متوسطة وأربعة أنوية منخفضة الطاقة، مع ذاكرة عشوائية 12 و 16 جيجا بايت رام تقدم سرعة كبيرة في الأداء .