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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نصير: الأزهر له دور كبير في الحفاظ على اللغة العربية وصحيح الدين

مستشار شيخ الأزهر
مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدي البلد

قال الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر ، والأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن فكرة إنشاء المنظمة ليست جديدة بالنسبة لأي جامعة، فمعظم جامعات العالم بها جمعية للخريجين ، وتنفيذها تأخر في مصر قليلا، لأنها تربط المؤسسة التعليمية بخريجيها ومتابعة هؤلاء الطلاب بعد التخرج لمعرفة ما يواجهونه في بلادهم ، وما ينقصهم للعمل على إضافته للطلاب الحاليين.

وأضاف مستشار شيخ الأزهر، لصدى البلد، أنه يحسب للأديان أنها صاحبة أول مؤسسة تعليمية في العالم، فكل الجامعات على مستوى العالم بدأت من المسجد أو الكنيسة، فمثلا جامعة أوكسفورد العريقة بدأت من الكنيسة حتى الآن نجد أن طراز المباني فيها هو كنسي، كذلك الأمر بالنسبة للأزهر وجامع القيروان في المغرب وجامع الزيتونة في تونس.

وأكد عبد الدايم نصير، أن الأزهر له دور كبير جدا في الحفاظ على اللغة العربية وصحيح الدين، لأن الدين الإسلامي شأنه شأن أي دين تأثر بالسياسة، وفي أغلب الأحيان السياسة تشوه الدين بل وتستخدمه، فاستخدمت المسيحية في الحروب الصليبية، واختطف الإسلام من بعض الفرق تحت شعار "داعش" وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وهذا اتجاه منحرف عن الدين.

وأكد أن الأزهر الشريف الآن أصبح له مكانة واحترام وتقدير لا يمكن تخيلها ، لأن الأزهري إذا ما خرج من مصر وسافر على سبيل المثال في جنوب شرق آسيا ، سوف يحمل على الأعناق لأنه أزهري، ويقابل بآلاف من الطلاب يرفعون علم مصر، ويغنون جماعيا النشيد الوطني لمصر، وكذلك الوضع في أفريقيا، فكثير من الناس يضيفوا إلى اسمهم اسم الأزهري، تشرفا بالانتساب إلى الأزهر الشريف. 

مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدي البلد
مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدي البلد
مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدي البلد
مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدي البلد
مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدي البلد
مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدي البلد
مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدي البلد
مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدي البلد
مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدي البلد
مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدي البلد
الدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر شيخ الأزهر جامعات العالم

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