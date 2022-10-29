كلاتنبرج : زكريا الوردي كان يستحق الطرد فى مباراة سيراميكا كليوباترا

أكد مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن زكريا الوردي لاعب نادي الزمالك، كان يستحق الطرد في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو مسجل لـ كلاتنبرج يستعرض فيه أبرز الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال كلاتنبرج :" أنذر الحكم بشكل صحيح لاعب الزمالك “زكريا الوردي” للتهور والتنافس المتأخر مع منافسه وبعدها بدقائق ارتكتب نفس اللاعب خطأ آخر بدون تلقي أي عقوبة انضباطية".

أضاف كلاتنبرج:" توقعت أن يخرج الحكم البطاقة الصفراء الثانية للاعب الزمالك على هذا الالتحام لأنه تم بسرعة وتهور قد قدم منافسه".

أشار كلاتنبرج:" لا يمكن لحكم الفيديو بموجب البروتوكول التدخل في البطاقة الصفراء الثانية، لذلك لم يتمكن من استدعاء الحكم في هذه الحالة".

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا:

محمد معروف حكما للساحة، وساعده كلا محمد عبد المجيد و سمير جمال و عاطف حسين حكما رابعا، بينما تواجد محمد الحنفي حكما للفيديو، وساعده محمود أبو الرجال.