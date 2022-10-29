عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلاتنبرج : زكريا الوردي كان يستحق الطرد فى مباراة سيراميكا كليوباترا

تدخل زكريا الوردي
تدخل زكريا الوردي المتهور على لاعب سيراميكا كليوباترا

أكد مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن زكريا الوردي لاعب نادي الزمالك، كان يستحق الطرد في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو مسجل لـ كلاتنبرج يستعرض فيه أبرز الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ميدو يفجر مفاجأة : زكريا الوردي كان يستحق الطرد أمام سيراميكا.. والحكام بتترعب من الأهلي والزمالك

فيريرا يحذر الوردي من البطاقات الملونة

وقال كلاتنبرج :" أنذر الحكم بشكل صحيح لاعب الزمالك “زكريا الوردي” للتهور والتنافس المتأخر مع منافسه وبعدها بدقائق ارتكتب نفس اللاعب خطأ آخر بدون تلقي أي عقوبة انضباطية".

أضاف كلاتنبرج:" توقعت أن يخرج الحكم البطاقة الصفراء الثانية للاعب الزمالك على هذا الالتحام لأنه تم بسرعة وتهور قد قدم منافسه".

أشار كلاتنبرج:" لا يمكن لحكم الفيديو بموجب البروتوكول التدخل في البطاقة الصفراء الثانية، لذلك لم يتمكن من استدعاء الحكم في هذه الحالة".

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا:

محمد معروف حكما للساحة، وساعده كلا محمد عبد المجيد و سمير جمال و عاطف حسين حكما رابعا، بينما تواجد محمد الحنفي حكما للفيديو، وساعده محمود أبو الرجال.

الزمالك سيراميكا كليوباترا كلاتنبرج الدوري المصري الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

35 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

رضا عبد العال يصدم الزملكاوية: مفيش بطولات تاني في عهد فيريرا.. فيديو

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

15 سنة سجن .. الداخلية السعودية تحذر الوافدين المخالفين

القبض على عصابة تخصصت في تزوير عقود أراضي المواطنين وبيعها لآخرين

القابضة للصناعات الغذائية: شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها

الهند تحظر تصدير السكر حتى أكتوبر 2023

رفع المرتبات وتثبيت الكهرباء.. هدية السيسي للمواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. فيديوجراف

قرار عاجل من إدارة الأهلي احتفالا بـ تتويج الفريق بكأس السوبر أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخريج الدفعة الأولى لمأمورى الضرائب بالكلية الحربية للعمل لصالح وزارة المالية

مش عايزة أعيش مع أبويا.. صور أثارت الجدل لـ أبنة أحمد الفيشاوي

دورة تدريبية للمهندسين العسكريين مع متخصصين ألمان للتعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة

هيفاء وهبي تثير ضجة في موسم الرياض.. إطلالة غير متوقعة

فيديو

مهر خرافي.. مروة راتب تشترط أن يكون زوجها خلوقا ووسيما وغنيا جدا

بوس الواوا.. هيفاء وهبي ترقص مع جمهورها بموسم الرياض

انخفاض الأسعار.. البنك المركزي ينحاز للمواطن بهذه القرارات| فيديو جراف

علاء مرسي: لا أخجل أن تشاهد أسرتي الليلة واللي فيها رغم جرأة موضوعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ