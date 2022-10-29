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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح بزراعة الفيوم

لمزراعون أثناء الندوة
لمزراعون أثناء الندوة الارشادية

عقدت مديرية الزراعة بالفيوم  ندوة عن محصول القمح بجمعية عفيفي ،  تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل، والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها ، وكذلك كيفية الإعتدال فى الرى  للنهوض بإنتاجية محصول القمح، حيث أن القمح يعتبر أهم محاصيل الحبوب الغذائية الإستراتيجية التي يعتمد الشعب المصرى فى غذائه.

وبتوجيهات المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، قام المهندس عماد محمود الحداد مدير الإدارة الزراعية بمركز طامية يرافقه المهندس نصر شعبان مدير الإرشاد الزراعي بالإدارة الزراعية .

وافتتح الندوة مدير الإدارة مرحبا بالمزارعين ، ثم انتقل بالحديث عن مميزات القمح والسعر الاسترشادية المحصول الحوافز التي تقدمها الدولة المحصول من سياسة صنفية وحقول إرشادية  والتجميعات الارشادية وجميع الخدمات التى تقدمها الجمعية والإدارة للمزارعين وانتقل بالحديث عن صرف الأسمدة والتيسيرات المقدمة للمزارع.

كما تحدث المهندس نصر شعبان عن طرق الزراعة وميعاد الزراعة والسياسة الصنفية وكمية التسمية وأنواع السماد وجميع التوصيات الفنية المحصول ومقاومة الحشرة الجياشة   ، وفي نهاية الندوة تم الإجابة على جميع اسئلة المزارعين وقد وجهه مدير الإدارة الشكر لمدير الجمعية على الإعداد الجيدة للندوة.

وكيل زراعة الفيوم يفتتح مؤتمر محصول القمح للموسم الجديد

 

وكيل زراعة الفيوم يتفقد حلقات القطن ويستمع إلى مشاكل المزارعين

 

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