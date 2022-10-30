عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ولد الهدى رسولا للإنسانية بملتقى الهناجر الثقافي

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى، الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان “ولد الهدى.. رسولا للإنسانية”،  اليوم الأحد ، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور .

تحدث فى الملتقى الدكتور محمد نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإليكترونية، والدكتور محمد داوود أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة قناة السويس، وفضيلة الشيخ الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، والواعظة والداعية الدكتورة وفاء عبد السلام، وفضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين.

txt

مستقبل وطن الإسكندرية: مستمرون في دعم المبادرات لتعزيز ثقافة السياحة الداخلية

txt

ثقافة البداري تعقد ملتقى بعنوان "الأسس السليمة لبناء الأسرة في زمن المتغيرات "

وأدارت الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، مع مشاركة متميزة من الفنان القدير طارق الدسوقي، ويتخلل الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني .

يهدف الملتقى بصفة عامة إلى مناقشة القضايا الهامة والتحديات التى تواجه المجتمع وإلقاء الضوء عليها، وتوعية الأفراد فى المجتمع بدورهم اتجاه تلك القضايا، ومحاولة طرح حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع .

وزيرة الثقافة البحوث الإسلامية الشريعة الإسلامية مركز الأزهر مركز الأزهر العالمي مجمع البحوث مركز الهناجر للفنون الدكتورة ناهد عبد الحميد ملتقى الهناجر الثقافى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

الدولار سينهار قريبا.. اقتصادي أمريكي يطلق تحذيرًا بسبب ديون الولايات المتحدة

كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

فرج عامر يكشف عن مفاجأة حول مراقب مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عددهم 40 ألفا.. موعد نقل موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية وأماكن إقامتهم

رغم اتفاق ثلاثي الأطراف.. روسيا ترفض المشاركة في تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية

دار الإفتاء: تفسير الأحلام والرؤى والمنامات جائز شرعا

طفيل القطط ..عدوى جديدة تهدد سكان العالم

الرد سيكون قاسيا.. حرس الحدود البيلاروسي يهدد أوكرانيا بعدم القيام بأعمال استفزازية

انفراجة في الأزمة.. الأمم المتحدة تتفق على عبور 14 سفينة حبوب أوكرانية غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الـ1000 جنيه بـ 350 جنيها| احذروا.. عصابات لبيع الفلوس المزورة تنتعش على فيسبوك

من الأجمل.. إليسا وأروى تتألقان بنفس الفستان| شاهد

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. شاهد

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ