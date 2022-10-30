ولد الهدى رسولا للإنسانية بملتقى الهناجر الثقافي

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى، الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان “ولد الهدى.. رسولا للإنسانية”، اليوم الأحد ، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور .

تحدث فى الملتقى الدكتور محمد نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإليكترونية، والدكتور محمد داوود أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة قناة السويس، وفضيلة الشيخ الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، والواعظة والداعية الدكتورة وفاء عبد السلام، وفضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين.

وأدارت الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، مع مشاركة متميزة من الفنان القدير طارق الدسوقي، ويتخلل الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني .

يهدف الملتقى بصفة عامة إلى مناقشة القضايا الهامة والتحديات التى تواجه المجتمع وإلقاء الضوء عليها، وتوعية الأفراد فى المجتمع بدورهم اتجاه تلك القضايا، ومحاولة طرح حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع .