وسط دهشة واستغراب.. بايدن يقطع كلمته ليستعرض جوربه الأحمر أمام الحضور |شاهد

تعبيرًا عن حبه لفيلادلفيا

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجدل مجددا بعد ظهوره خلال فعالية في مركز فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا.

وفي موقف أثار دهشة واستغراب الحضور، قطع بايدن خطابه واستعرض جوربه الأحمر أمام الجميع، تعبيرًا عن حبه لفيلادلفيا، حيث يظهر شعار المدينة عليه، ما أثار تصفيقًا حادًا وهتافات داخل القاعة.

Joe Biden shows the crowd his Philadelphia Phillies socks and someone in the crowd starts chanting, "Let's Go Brandon". pic.twitter.com/Vkbn0fEq7Q — 3sidedstory 🇺🇲 (@3sidedstory) October 29, 2022

وانتشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ردود فعل متباينة من النشطاء، تجاه رد فعل الرئيس الأمريكي الذي كان يحاول إظهار حبه لمدينة فيلادلفيا، أملا في جذب أصوات الناخبين لحزبه الديمقراطي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

A lot of applause for Biden’s socks pic.twitter.com/rtWGOQssxr — Acyn (@Acyn) October 29, 2022

كما واصل بايدن إثارة الجدل خلال فعالية الحزب الديمقراطي، حيث اتجه إلى حافة المسرح بعد انتهاء خطابه، وكاد أن يقفز للأسفل ممازحا الحضور، لكن نائبة الرئيس كامالا هاريس حاولت ثنيه عن فعل ذلك.

Biden and Harris in rare form in Philadelphia pic.twitter.com/HUTwTYOh4o — MunsingLaw (@MunsingLaw) October 29, 2022

على جانب آخر، اعتبر الرئيس الديمقراطي في كلمته أن الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمر "مقيت"، ويجب على الجميع الوقوف ضد العنف في السياسة.

وقال بايدن في كلمته "طفح الكيل.. على كل من له ضمير حي الوقوف بوضوح ودون لبس ضد العنف في سياستنا بغض النظر عن ماهي سياساتك".

وعلى مدار الأشهر الماضية، تعرض بايدن لحوادث مشابهة، أثارت جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وأثارت الأخطاء المتكررة للرئيس الأمريكي صاحب الـ 80 عاما، لا سيما خلال خطاباته، مخاوف بشأن الصحة العقلية لبايدن، وقدرته على قيادة البلاد، حسب استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام أمريكية مؤخرا.