ملعقة من هذا الطعام تقوي المناعة وتحميك من التغيرات الجوية

يعد الاهتمام بتقوية المناعة من الأمور الهامة خلال تغيرات فصول السنة حيث تزداد الإصابة بأمراض عديدة من بينها نزلات البرد والإنفلونزا.

ذكر موقع “ بولد سكاي” أن هناك أطعمة ونباتات عديدة تساعد فى تقوية المناعة بشكل فعال منها حبة البركة.



وتستطيع حبة البركة تقوية المناعة ولكن عند تناولها باستمرار وبشكل منتظم وتكن ذات تأثير أكبر فى تقوية المناعة عند تناولها على الريق بمفردها أو مع العسل فقط .

طريقة تناول حبة البركة

وترجع فاعلية حبة البركة فى تقوية المناعة لامتلاكها قدرة على مد أجهزة الجسم بعدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة كما أنها تزيد القدرة على محاربة البكتيريا والميكروبات التي تهاجم جهاز المناعة مما يجعل الجسم قادرا على صد أى هجوم.