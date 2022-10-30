فتاوي تشغل الأذهان.. حكم شراء الذهب بالتقسيط.. وهل يجوز ترك المعصية خوفا من العقاب في الدنيا؟

خالد الجندي: حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في المعرض الدولي للصناعة يتوزن بالذهب

حكم شراء الذهب بالتقسيط دار الإفتاء تجيب

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين، نوجز هذه الفتاوى في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في المعرض الدولي للصناعة يتوزن بالذهب، مضيفا: يعني إنت لو كنت مع ربنا ومتمسك به، محدش يقدر عليك ولا يقدر يخوفك ولا يهددك.



وأوضح الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن حديث الرئيس السيسي بأننا مع الله يجعلنا لا نخاف أبدًا، مضيفًا أن حسن التوكل على الله من أهم المزايا والصفات التي تعلمناها من الرسول الكريم والقرآن الكريم والدين الإسلامي، وهو ما تعلمناه من رئيسنا أيضًا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قال في حديث سابق له: "البعض قال إن مصر خلاص انتهت، ولكن أقول لهم: إن الله معنا، إحنا عمرنا ما تآمرنا ولا قتلنا ولا خُنا، وهنفضل نبني ونعمر ونصلح، وإذا كان ده يرضي ربنا، يبقى اللي يقدر على ربنا يقدر علينا".



خالد الجندي: نعوذ بالله من غربان الخراب اللي بيحولوا يقولوا بكرة وحش

حذر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إشاعة الإحباط بسبب الأوضاع الاقتصادية، مضيفا: "في ناس كذابين يشيعوا الشائعات داخل المجتمع، ومش هيحصل لنا غير كل خير بمشيئة الله، وإن صعبت الحياة وارتفعت الأسعار ستنخفض مرة أخرى وثقتنا في الله كبيرة".

وأوضح الشيخ خالد الجندي، في تعليق ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة DMC، أن تنظيم الإخوان الإرهابي الذي حكم مصر لم يكن فاشلا في السياسة فقط، ولكن لديهم غباء في فهم النصوص الدينية، ولا يفهموا النصوص ولا القرآن

وتابع: نعوذ بالله من البوم وغربان الخراب اللي بيحولوا يقولوا بكرة وحش، وبنقولهم بكرة هيكون أحلى من النهارده، وستنصلح الحالات وتكثر الخيرات ويعود الناس أخوة متحابين".

حكم شراء الذهب بالتقسيط

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدًا إلى جعله شيئًا مصنوعًا.

وأضاف المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟» «أن بيع الذهب بالتقسيط خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع: إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.

وأفاد بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.

وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن كثيرا من الناس يقولون "قَدَّر وَلَطَف" ، ويقولون أيضاً: "يعطى البرد على قدر الغطاء" ، لافتا إلى أن هذا الكلام فيه حِكَم لأنه مستنبط من كلام المشايخ، فالعلماء عَلَّموا الناس.

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية ، قائلا: لا تظن أن قَدَرَهُ فيه بلاء محض أو انتقام محض لك، وإنما قد يبتليك بالبلاء كي تراجع نفسك، ومن الممكن أن يبتليك بالبلاء كي يُعْلِىَ من درجتك عنده، وقد يبتليك بالبلية كي يصد عنك بلية أشد منها، ومن الممكن أن يبتليك بالبلاء فيكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة، ومن الممكن أن يبتليك بالبلاء فيتنزلُ عليكَ من رحماته سبحانه وتعالى ما يُلْقِى القَبُولَ عليك {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي}

واستدل المفتي السابق بقصة فرعون ، قائلا: كان فرعون ينظر إلى سيدنا موسى عليه السلام ويحبه رغم أنه يعلم أن على يديه هلاكَه.



وتابع جمعة: احذر من أن تظن أن القدر قد خلا من اللطف، بل قل : الحمد لله .. قدر ولطف، فإنه أهل لكل الثناء سبحانه وتعالى، لأنه لا يكونُ منه إلا الخير، ومن لا يعرف ذلك لا يوجد عنده فَهم صحيح.

هل يجوز ترك المعصية خشية العقاب في الدنيا ؟

ورد سؤال يقول صاحبه هل يجوز ترك المعصية خشية العقاب في الدنيا ؟ .. قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه يجوز ارك المعصية خشية العقاب العاجل قي الدنيا قيل الآخرة، لافتا إلى أن القرآن الكريم ملئ بالآيات التي تحذر من عقوبات الدنيا .

وأضاف الأطرش ل" صدى البلد " : يشترط في ترك المعصية النية في حصول الثواب والأجر على الترك، إلا أن بعض العلماء ذكر احتمالًا أن يثاب المسلم على ترك المعصية ولو دون نية.

وتابع أن من ترك المعصية خوفا من أن يمرض أبنائه أو يمرض والديه أو زوجته ، فهذا سوء ظن بالله عز وجل ، لأن الله لا يعاقب شحص بجرم شخص آخر .