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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عودته لسوبر مان.. ليام هيمسورث بدلاً من هنري كافيل في The Witcher

هنري كافيل وليام
هنري كافيل وليام هيسمورث

أعلن الممثل الشهير هنري كافيل عدم تواجده في الموسم الرابع من مسلسله الشهير The Witcher بعد أيام من إعلان عودته لتقديم شخصية سوبر مان في أفلام دي سي. 

سيحل ليام هيمسورث مكان هنري كافيل في مسلسل الفانتازيا الشهير The Witcher، وذلك قبل عرض الموسم الثالث من العمل في صيف 2023 عبر منصة نتفليكس. 

لعب هنري كافيل في مسلسل The Witcher شخصية جيرالت ريفيا صائد الوحوش الخارقة للطبيعة في المواسم الثلاث الأولى من العمل الدرامي الناجح. 

وتدور أحداث مسلسل The Witcher حول قصة حروب وصراعات يتقاتل فيها البشر مع السحرة والجان والحوش من أجل البقاء، وسط صراع مستمر بين الخير والشر. 

ونشر هنري كافيل عبر انستجرام رسالة وداع لشخصيته التي كانت جزء أصيل من مشواره على مدار سنوات، قائلا إنه سيترك عباءة المحارب ويمرر الشعلة لزميله ليام هيمسورث ونصحه بالاستمتاع بتفاصيلها. 

فيما عبر ليام هيمسورث عن سعادته للغاية بلعب دور البطولة في مسلسل The Witcher بدلا من هنري كافيل، خاصة أنها من محبي هذه السلسلة الخيالية. 

بدأ صناع The Witcher، تصوير الجزء الثاني في أوائل عام 2020، ولكن سرعان ما توقف التصوير بسبب ظهور جائحة كورونا، بحسب موقع ديلي ميل،  عاد التصوير مرة أخرى في أغسطس الماضي، وتوقف في نوفمبر نتيجة تفشي الوباء بين طاقم المسلسل.

أصيب بطل المسلسل، الممثل الإنجليزي هنري كافيل أثناء تصوير مشهد أكشن في ديسمبر 2020، ما أعاق فريق العمل كثيرا، بعدما أصبح الفنان، يحتاج إلى مساعدة لحمل الدروع الثقيلة في العديد من المشاهد.

The Witcher هنري كافيل سوبر مان نتفليكس ليام هيمسورث

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