ميار الببلاوي تكشف نصيحة نجلاء فتحي لها لتصوير مشهد جريء |فيديو

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، نصيحة الفنانة نجلاء فتحي لها خلال تصوير فيلم «ديسكو ديسكو»، بعد رفضها تقديم أحد المشاهد الجريئة مع الفنان عمرو عبدالجليل في نهار شهر رمضان.

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وقالت ميار الببلاوي خلال لقائها مع برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدّمه الإعلامية مروة صبري، على شاشة القاهرة اليوم: "لما رفضت تصوير مشاهدي الجريئة مع عمرو عبدالجليل، في رمضان قعدت أعيط".

وأضافت: “كنت صغيرة وقتها حوالي 17 سنة، نجلاء فتحي قالت لي بصي يا حبيبتي رمضان ده معمول عشان الناس الفقراء، والناس الأغنياء بيعملوا نفسهم مبياكلوش عشان قدام الناس الفقراء يعني”.

واستكملت ميار الببلاوي حديثها: “يعني من الآخر رمضان بتاع الفقراء بس مش بتاع الناس العادية، إحنا عندنا أكل نصوم ليه؟.. قالت لي كده عشان كانت عايزاني أصوّر المشهد، وقالت لي الموضوع مش محتاج إنك تعطلينا، ومافيش حاجة اسمها رمضان”.