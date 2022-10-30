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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة في أزمة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي مع نادي الزمالك بشأن الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” . 

وقال شوبير خلال برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع علي قناة "أون تايم سبورت": النادي الأهلي أعلن قيد كهربا في القائمة المحلية ولكنه موقوف بسبب الغرامة الموقعة عليه، ولن يلعب قبل سدادها لنادي الزمالك . 

كهربا يعقد جلسة مع الأهلي استعدادا لدفع غرامة الزمالك

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وأضاف : النادي الأهلي أعلن عن أكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصري بـ مليار و500 مليون جنيه ولكن الكلام بين كهربا والادارة علي طريقة دفع الغرامة، والنادي يريد من اللاعب الصبر حتى يحصل على راتبه مع عقده السابق، والبالغ 10 ملايين جنيه، وكذلك مبلغ كبير في عقده الجديد مع الأهلي يستطيع من خلالها دفع الغرامة والعودة للمباريات . 
 

زيادة غرامه كهربا

وأكمل : تأخير النادي الأهلي في غرامه كهربا يزيد من قيمتها بنسبة 5% تصاعديا بجانب زيادة الدولار وبالتالي فإن قيمة الغرامة زادت بشكل كبير للغاية ووصل الي كثر من 50 مليون بعد أن كانت 40 مليون جنيه.

وأوضح : هناك العديد من التساؤلات حول مستقبل كهربا فهل يرحل في يناير مثلا ويتم تسوية الازمة مع الزمالك ام ان هناك باب مفاوضات مفتوح مع الزمالك للوصول للاتفاق حول طريقة السداد ولو تم الاتفاق علي التقسيط فإن الفيفا لن يعترض وسيوافق علي الفور . 

وأِشار شوبير إلى أنه من الممكن أن يلجأ كهربا للقضاء المحلي ويطعن بالتزوير في العقد، وأن العقد اللى اعتمد القديم وليس الجديد، وإذا حكم له فالدنيا كلها ستعاد من أولها رأسا علي عقب، وفي نفس الوقت هو جاهز للتفاوض مع نادي الزمالك بشأن تقسيط الغرامة، ولكن هو زهق وعايز يلعب والموضوع شكله مطول لحد يناير".

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلا : "كولر المدير الفني للنادي الأهلي معجب جدا بكهربا وعمل له برنامج تدريبي خصيصا له استعدادا لعودته للمباريات .
 

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