الاتحاد التونسي يرد على تهديد فيفا باستبعاد نسور قرطاج من المونديال

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد التونسي لكرة القدم، رد على تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بحرمان الفرق والمنتخبات التونسية من التواجد في أي منافسات قارية أو عالمية، وذلك قبل أيام قليلة من خوض نسور قرطاج بطولات كأس العالم 2022.

وكانت تقارير تونسية، أكدت الأسبوع الماضي، أن فيفا أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد التونسي، هدد فيه بتجميد النشاط الكروي في تونس، حال ثبوت تدخل حكومي في مهام الاتحاد التونسي.

وذكرت إذاعة “موزاييك”، أن الاتحاد التونسي أرسل خطابا أول أمس الجمعة إلى الفيفا، لم يتم الكشف عن تفاصيله، لكن مصادر أكدت للإذاعة، أن الرد لا يمس من الدولة التونسية ويحافظ على مصالح أندية ومنتخبات تونس.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022، بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.