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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على أغنية لفرقة BTS.. أعضاء منظمة الصحة العالمية يرقصون خلال اجتماع بالعاصمة الفلبينية|شاهد

أعضاء منظمة الصحة
أعضاء منظمة الصحة العالمية

سلّط المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الضوء على أهمية فترات الراحة الصغيرة وممارسة التمارين الرياضية خلال ساعات العمل الطويلة.

ونشر أدهانوم، مقطع فيديو على "تويتر" تم التقاطه يُظهر استراحة رقص مصغرة خلال أحد اجتماعات المنظمة الطويلة في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث كان يمارس الأعضاء تمارين رياضية راقصة.

وشوهد المندوبون وهم يرقصون على أغنية لفرقة BTS الكورية الشهيرة Permission to Dance""، وكتب تيدروس على حسابه بموقع "تويتر" "تعتبر التمارين البدنية أثناء الاجتماعات الطويلة مهمة. شكراً للزملاء لتحفيزنا على هذه التمارين.. بغض النظر عن الأمر - كونوا نشيطين، فكل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك".

وتفاعل المغردون بشكل واسع مع هذا الفيديو الذي نشروه على نطاق كبير حيث أشاد البعض به خاصة محبي فرقة BTS الكورية، فيما سخر آخرون منه معتبرينه مزحة فقال أحد الأشخاص "لم أفكر مطلقًا في أنني سأرى اليوم الذي يرقص ويتأرجح فيه موظفو منظمة الصحة العالمية على أغنية لـ BTS بين اجتماعاتهم".

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