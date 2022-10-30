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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أعراض للسكتة الدماغية المفاجئة.. أبرزها الدوخة

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

تزايدت إصابات السكتة الدماغية المفاجأة التي يصاب بها الكثير  بشكل مفاجئ واليكم أعراض السكتة الدماغية وهي:

أعراض السكتة الدماغية

1- الصداع: في حالة الشعور بالصداع المفاجئ والقوي، بالإضافة إلى مصاحبته بالقئ تعد هذه في بعض الأحيان علامة للإصابة بسكتة دماغية مفاجأة.

2- الدوخة: الشعور المفاجئ بالدوخة وعدم التوازن وعدم القدرة على التحرك بشكل مفاجئ تعد من أشد العلامات المثيرة للجدل في مسألة السكتة الدماغية المفاجأة.

3- إضطرابات الكلام: يواجه الفرد صعوبات في التعبير عن ما بدخله عن طريق الكلام، أو يواجه صعوبات في مسألة إستيعاب كلام الآخرين.

4- عدم وضوح الرؤية: يعاني الفرد من عدم رؤية مفاجئ أو صعوبة في النظر في إحدى العينين، وهي من العلامات الشائعة التي تؤدي إلى سكتة دماغية مفاجأة.

5- التنميل أو ضعف بعض أجزاء الجسم: من الأعراض القوية التي تواجه الجسم قبل الإصابة بسكتة دماغية مفاجأة هو تنميل أو شلل في إحدى أعضاء الجسم ومن الممكن أن تكون في الوجه أيضاً.

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