غادرت المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ تيسير فهمى

نشرت الفنانة تيسير فهمى ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تكشف فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها إلى أزمة صحية شديدة الأيام الماضة.

وقالت تيسير فهمى : "أشكر كل صديق وصديقه تكرموا بالدعاء لي بالشفاء، لقد غادرت المستشفى واستكمل علاجي بالمنزل وربنا يشفي كل مريض ويبعد عنكم كل شئ وحش ويمتعكم بالصحة والعافية”.

تيسير فهمى

وتم نقل تيسير فهمى، إلى المستشفى منذ أيام بسبب تعرضها الى وعكة صحية مفاجاة حيث اكتفت بالاعلان عبر صفحتها على فيسبوك وعلقت بكلمة واحدة “ادعولى”.

تيسير فهمى

وكانت كشفت الفنانة تيسير فهمي، تفاصيل حالتها الصحية بعد تعافيها من كورونا، قائلة "الحمد لله كويسه خفيت من كورونا".

وأضافت تيسير فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أنا حصلت على الـ3 جرعات، ومعرفش اتصابت بكورونا إزاي، مع أني لا أخطلت بأي شخص ولا أخرج من البيت".

وتابعت تيسير فهمي: "بقول للناس كلها خلوا بالكم لأن الفيروس ليس له كبير"، مضيفة: "الدكتور طمني وبقيت كويسه الحمدلله".

مسيرة تيسير فهمى

وبدأت “تيسير فهمي” مشوارها الفني من خلال بعض الأدوار الصغيرة في مسرح الشباب، ثم اتجهت للسينما بعد أن رشحها المخرج “بركات” الذي شاهدها إحدى المرات وهي تجسد مشهداً تمثيلياً أثناء دراستها بالمعهد للمشاركة في بطولة فيلم “شباب تحت العشرين”.

واشتهرت الفنانة تيسير فهمي بغزارة إنتاجها الدرامي، الذي يتنوع بين التاريخي والديني والاجتماعي، مثل: “الكعبة المشرفة” و”عقبة بن نافع” و”الفتوحات ، فيه حاجه غلط ، صح النوم.