رد إنجليزي.. هل يرحل كلوب عن ليفربول بعد تدهور النتائج؟ |خاص

تحدث ثيو سكويرز، الصحفي بشبكة ليفربول إيكو، عن مصير يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مع الريدز بعد تدهور نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وقال ثيو سكويرز في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" لا يوجد أي أنباء حول إمكانية رحيل يورجن كلوب بعد تراجع نتائج الفريق، ولا أتوقع حدوث ذلك في الفترة الحالية".

وبسؤاله حول إذا حدث اجتماعا بين كلوب وإدارة الريدز خلال الساعات الماضية لمناقشة لمناقشة سوء النتائج، أجاب:" ليس لدي معلومة حول اجتماع المدرب بالإدارة، ولكن إذا حدث سيكون أمرا طبيعيا".

ويمتد عقد يورجن كلوب مع نادي ليفربول حتى 30 يونيو من عام 2026.

أرقام كارثية لـ ليفربول:

وكان فريق ليفربول خسر أمام ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويقدم ليفربول نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خاض الفريق 12 مباراة، فاز في 4 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر 4 آخرين.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.