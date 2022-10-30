سيارة انحرفت عن الطريق.. موكب ميشال عون يتعرض لحادث سير.. فيديو

تعرض مركب الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، ميشال عون، لحادث سير اليوم الأحد، على الجسر المؤدي إلى الدورة أثناء مرور الموكب متجها إلى الرابية.

وجاء في التفاصيل، أن سيارة حمراء انحرفت عن مسارها لتقطع الطريق عكس السير، وكانت ستصطدم بأحد العسكريين لكنه تمكن من تخطيها.

وقال الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، ميشال عون، قبل مغادرة القصر الرئاسي، اليوم الأحد، إن لبنان بلد مسروق وأن الفساد مستشر فيه، وذلك إبان مغادرته مكتبه في قصر بعبدا الجمهوري وذلك بعد انتهاء ولايته الرئاسية التي استمرت 6 سنوات.

وأضاف عون في كلمة له وسط مراسم انتهاء ولايته: "بالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي لم نتمكّن من إيصال حاكم مصرف لبنان إلى القضاء لأنّ المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة تحميه"، مضيفًا: "قمنا بتدقيق مالي ولكن لم يتمّ البت فيه في القضاء".

وأضاف: "الحكم في لبنان اليوم أصبح حكما ثأريا، والثأر جريمة وليس عدالة والبلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره".

وتابع ميشال عون: "مؤسسات الدولة مهترئة لأنّ القيّمين عليها خائفون من عصاً تهدّدهم، أنتم معي وأنا معكم واليوم نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة ثانية ستبدأ بنضال قوي وتركت خلفي وضع يحتاج الى النضال والعمل وجميعكم يعلم حال البلد المسروق".

وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه وقع منذ قليل مرسوم بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، مشيرًا إلى أن لبنان لن يتمكن من الخروج من الهوة التي وضع فيها إلا بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية وأن الاتفاق يسمح للبنان باستخراج ثروته الوطنية من النفط والغاز.