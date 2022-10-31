جوتيريش يؤجل سفره إلى الجزائر لحضور القمة العربية بسبب أزمة الحبوب

قرر الأمين العام للمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تأجيل سفره إلى العاصمة الجزائرية لحضور القمة ومناقشة القادة العرب في أزمات المنطقة، إثر أزمة اتفاق تصدير الحبوب.

وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يشعر أنطونيو جوتيريش، بـ“قلق شديد” إزاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مما تسبب في إرجاء يوما سفره إلى العاصمة الجزائرية لحضور القمة العربية للتركيز على هذه المسألة.

وخلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر المقررة غدا الثلاثاء، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، السبت، من أن العالم يتجه صوب مزيد من الاستقطاب ويقترب من حرب باردة جديدة.

وأكد أن المرحلة القادمة تقتضي تنسيقا بين الدبلوماسيات العربية لصياغة مواقف جماعية قوية.

والسبت، علقت روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيها الأمم المتحدة، بعد ما قالت موسكو إن هجوما أوكرانيا كبيرا بطائرات مسيرة استهدف أسطولها في شبه جزيرة القرم، ما يعد ضربة قاصمة لمحاولات تخفيف أزمة الغذاء العالمية.