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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب جلساته اليوم الثلاثاء، وتشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية. 

وتشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري والشركات التابعة للدولة، والمعاشات بمبلغ 300 جنيه تصرف شهريا. 

وأضاف “مدبولي”، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي أذاعته فضائيتي "الأولى وإكسترا”، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 آلاف جنيه، ويسري بالتبعية على الطبقات المالية المختلفة؛ بحيث تطبق زيادة متدرجة للدرجات المالية بناءً على تقرير الحد الأدنى للأجور.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم وضع آلية لدعم العمالة في الشركات التي تعثرت أو توقفت أعمالها بسبب الأزمة العالمية الراهنة، لافتا إلى أنه يتم صرف دعم مالي إلى 30 يونيو، مرهون بعدم تسريح هذه العمالة.

مجلس النواب الحكومة قانون الخدمة المدنية علاوة غلاء معيشة استثنائية الحد الأدنى للأجور

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