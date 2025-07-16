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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتخابات الشيوخ ٢٠٢٥ .. تنسيق موسع بين الخارجية والوطنية للانتخابات لضمان مشاركة المصريين بالخارج

نائب وزير الخارجية والهجرة يعقد سلسلة من الاجتماعات مع الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب وزير الخارجية والهجرة يعقد سلسلة من الاجتماعات مع الهيئة الوطنية للانتخابات
علي صالح

عقد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥ والمقرر عقدها للمصريين بالخارج خلال يومي ١ - ٢ أغسطس ٢٠٢٥، على ان تجرى الإعادة في  الحالات التى تقتضى ذلك يومي ٢٥-٢٦ اغسطس ٢٠٢٥، وذلك بمشاركة المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وحضور السادة السفراء رؤساء البعثات المصرية رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية في الخارج.


قام المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات باستعراض القواعد والإجراءات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، موضحاً الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية لتمكين المواطنين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية.


من جانبه ، أكّد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على استعداد السفارات والقنصليات المصرية لاستقبال الناخبين المصريين وتقديم كافة التسهيلات لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، مبرزاً توجيهات د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإيلاء الأولوية القصوى وبذل الجهد من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج المستشار أحمد بنداري

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